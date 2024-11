Home Tech iPhone zwariował i słyszy głosy? Coraz więcej użytkowników zgłasza dziwną przypadłość smartfonów

Tego jeszcze nie grali (albo już zapomnieliśmy jak to drzewiej bywało, kiedy telefonia komórkowa stawiała swoje pierwsze kroki). Zdarzało się wtedy słyszeć rzeczy różne, o których pochodzenie podejrzewało się co najwyżej obce cywilizacje albo sąsiada z mocną anteną do CB. Tymczasem trzecia dekada XXI wieku powoli toczy się ku drugiej połowie, a użytkownicy iPhone’a raportują w sieci o tajemniczych odgłosach dochodzących z ich telefonów. Dziś w czasach kryzysu prywatności i powszechnego braku zaufania do instytucji państwa, o kosmitach nikt nawet przez chwilę nie pomyśli. Czy faktycznie jest się czym przejmować?