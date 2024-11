iRobot dla każdego – promocje i technologia łączą pokolenia

iRobot Roomba Combo Essential dla młodego singla

Roomba Combo Essential to najtańszy robot sprzątający w ofercie iRobota, ale to idealny wybór dla osoby, które jest młoda i mieszka sama.

Przede wszystkim osoby młode mają na co wydawać pieniądze, więc kosztujący promocyjne 799 zł robot nie będzie mocno nadwyrężać i tak napiętego budżetu. Nie jest to robot wyposażony w stację dokującą, trzeba ręcznie opróżnić mu pojemnik z zabrudzeniami czy dolać wody. Może to nie będzie popularna opinia, ale mieszkając samodzielnie zwyczajnie nie można się zbytnio rozleniwiać, więc konieczność zadbania o robota jest wręcz wskazana.

Roomba Combo Essential skutecznie dba o porządek dzięki funkcji mopowania i odkurzania. Sprząta liniowo, inteligentnie nawiguje oraz wyciąga zabrudzenia z kątów i przy krawędziach. Możemy nim sterować z poziomu aplikacji mobilnej, więc w razie niezapowiedzianej wizyty możemy go uruchomić w dowolnym momencie i nie trzeba się wstydzić warstwami kurzu na podłodze.

Oczywiście jeśli istnieje opcja zwiększenia budżetu, Roomba Coombo Essential jest dostępny w wariancie ze stacją opróżniającą w promocyjnej cenie 1 499 zł.

iRobot Braava jet m6 jako uzupełnienie Roomby to coś dosłownie dla każdego

Masz już Roombę, ale jest to model bez funkcji mopowania, którą chcesz mieć? No to idealnie się składa, bo tu do gry wchodzi Braava jet m6.

Jest to robot wyłącznie mopujący, który pomimo tego, że jest na rynku już kilka lat, nadal nie dorobił się solidnej konkurencji. Urządzenie posiada wszystkie funkcje współczesnych urządzeń, czyli inteligentnie porusza się po otoczeniu, możemy mu wyznaczać strefy bez dostępu i oczywiście sterować nim z poziomu aplikacji mobilnej. Swoją pracę może wykonywać na sucho i na mokro, a sam sposób sprzątania jest, o ile dobrze kojarzę, unikatowy.

Woda nie jest w nim dozowana od spodu, a poprzez spryskiwacz na przodzie obudowy. Działa to dosłownie tak, że robot spryskuje podłogę przed sobą, następnie ją dokładnie przeciera i powtarza czynność. Czy to się sprawdza? Mogę potwierdzić, że wręcz wzorowo.

Co ważne Braava jet m6 współpracuj z odkurzaczami iRobot Roomba, więc jeśli już takiego posiadacie to nie musicie się obawiać, że ich praca będzie ze sobą kolidować. Wręcz przeciwnie, idealnie się ze sobą dogadają.

Robot mopujący iRobot Braava jet m6 jest dostępny w cenie 1 899 zł, ale można go też znaleźć w przeróżnych konfiguracjach zestawów wraz z odkurzaczami iRobot.

iRobot Roomba j7+ w wersji odkurzającej lub Combo to rozsądny i rodzinny wybór

Masz już rodzinę, po której trzeba sprzątać i szukasz robota odkurzającego, który będzie rozsądnym wyborem w kategorii cena/jakość? Tutaj do gry wchodzi iRobot Roomba j7+.

Plusik w nazwie oznacza obecność w zestawie stacji Clean Base, które jest w stanie samodzielnie opróżniać pojemnik na brud robota przez okres nawet 60 dni. Więc poza okresowym czyszczeniem, jedyne co musimy zrobić to wymienić worek raz na dwa miesiące.

iRobot Roomba j7+ to bardzo inteligentny robot odkurzający, który najpierw zapozna się z naszym mieszkaniem i stworzy precyzyjną mapę otoczenia. Następnie będzie przeczesywać wnętrze i skupiać się na miejscach z większym zabrudzenie, które potrafi samodzielnie wykryć i tak, bez problemu radzi sobie z wyciąganiem sierści z rogów pomieszczeń i dywanów, a wessaną sierść przechowuje w antyalergicznym pojemniku, którą następnie przekazuje do równie szczelnej stacji czyszczącej. A jeśli na jego drodze pojawi się jakaś przeszkoda – inteligentnie ją ominie. Kontrolę nad całym procesem sprzątania możemy mieć cały czas w aplikacji mobilnej.

iRobot Roomba j7+ kosztuje 2 499 zł, ale jest to tylko jeden z wariantów zakupu. Możemy dostać go wraz z drugim robotem – mopującym Braava jet m6 za 3 499 zł lub w wariancie Combo, czyli opcją mopowania dzięki obecności specjalnej końcówki w cenie 3 199 zł.

iRobot Roomba Combo 10 MAX to sprzęt dla najbardziej wymagających

Na koniec coś dla najbardziej wymagających, dużych wnętrz, dużych rodzin i ogólnie osób z dużymi potrzebami w temacie sprzątania.

Roomba Combo 10 MAX to obecnie najbardziej zaawansowany robot sprzątający iRobota. Combo w nazwie od razu mówi nam, że jest to sprzęt odkurzająco-mopujący. Mopowanie odbywa się po dosłownie przetransformowaniu robota, który niczym składany dach w sportowym aucie ustawia końcówkę mopującą w gotowości do pracy. Po jej skończeniu udaje się do stacji dokującej, gdzie nie tylko opróżniany jest pojemnik na zabrudzenia, ale też przeprowadzany jest wręcz gruntowny serwis wraz z myciem podwozia. A mówiąc konkretnie – czyszczona jest podkładka mopująca, a brudna woda zebrana podczas pracy trafia do oddzielnego pojemnika na wodę brudną.

Oczywiście nie zabrakło tu wszystkich, najbardziej rozbudowanych funkcji, jakimi dysponuje iRobot. Wliczając w to zaawansowaną nawigację po wnętrzach, mapowanie pomieszczeń, omijanie przeszkód, rozpoznawanie bardziej zabrudzonych fragmentów podłóg czy funkcję Smart Scrub, czyli tryb bardzo dokładnego sprzątania. Dodatkowo robot uczy się naszych nawyków i z czasem sam zacznie proponować sprzątanie np. w momencie, kiedy wychodzimy do pracy i nikogo nie ma w domu.

iRobot Roomba Combo 10 MAX w ramach trwającej promocji kosztuje 4 499 zł.