Ważny krok Chińczyków w energetyce jądrowej. Wzbogacili izotop boru

Wspomniany izotop cechujący się 70-procentowym poziomem wzbogacenia powstaje w bardzo przystępnym procesie. Wykorzystuje on bowiem niskotemperaturową destylację, o czym poinformował tygodnik Global Times. Za proponowanym rozwiązaniem stoją przedstawiciele China National Nuclear Corporation.

Nietrudno zauważyć, że w ostatnich latach Chiny zaczęły wzmacniać swoją niezależność energetyczną. Z jednej strony są tam budowane rozległe farmy wiatrowe i fotowoltaiczne, z drugiej natomiast powstają nowe elektrownie węglowe oraz jądrowe. Dzięki dostawom izotopu w postaci boru-10 Chińczycy będą mogli zapewnić krajowemu przemysłowi energetyki jądrowej jeszcze wyższą sprawność.

O wysiłkach poczynionych w tym kierunku najlepiej świadczą doniesienia z minionych wakacji. Jak poinformowały władze Państwa Środka, w lipcu ruszyła tam rozbudowa pierwszej na świecie elektrowni jądrowej czwartej generacji. Ma ona postać reaktora chłodzonego gazem wysokotemperaturowym w prowincji Shandong na wschodzie kraju.

Chińscy naukowcy produkują izotop boru-10 z 70-procentowym poziomem wzbogacenia. Może on być stosowany między innymi w energetyce jądrowej i medycynie

Bor-10 odgrywa bardzo istotną rolę w przemyśle jądrowym, między innymi ze względu na zdolność do pochłaniania neutronów. To z kolei otwiera drzwi do ochrony przed promieniowaniem oraz funkcjonowania systemów awaryjnego wyłączania reaktorów. Poza tym powstaje kwas borowy-10, który może być stosowany w elektrowniach jądrowych na potrzeby zmniejszania ilości “zwykłego” kwasu borowego, ograniczania ryzyka krystalizacji i zwalczania korozji w układach chłodzenia.

Ale jak doszło do przełomu w pozyskiwaniu boru-10? Członkowie zespołu badawczego zajmującego się tą sprawą dążyli do prowadzenia destylacji w niskiej temperaturze. Zaprojektowana w tym celu instalacja działa nieprzerwanie i stabilnie, a co najważniejsze – wytwarza bor-10 o poziomie wzbogacenia rzędu 70 procent. Mówimy więc o sukcesie na skalę świata, który powinien dać owoce nie tylko w energetyce jądrowej, ale i innych dziedzinach, takich jak projektowanie materiałów czy medycyna.