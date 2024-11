Karty graficzne RTX 50 zmienią obraz rynku gier. Premiera coraz bliżej

Niestety, nie. Ale wiemy na pewno, że karty z nowej rodziny będą cieszyć się dużym zainteresowaniem nie tylko graczy. Co jednak istotne, to płynące z różnych źródeł informacje o tym, że firmy już od grudnia będą koncentrować się na produkcji pod kątem nadchodzących układów, a więc można wysnuć przypuszczenie, że zostaną one zaprezentowane światu w pierwszym kwartale 2025 roku.

GeForce RTX 50 blisko, coraz bliżej

Jak podaje DigiTimes, tajwański dostawca Auras Technology – odpowiedzialny za chłodzenie podstawowych elementów dGPU dla procesorów graficznych z serii Blackwel – zapowiada przejmowanie rynku przez RTX 50 już w grudniu, przewidując kolosalne zainteresowanie tymi układami. Podobnie ZOTAC, który przeniósł swoją działalność z Hong Kongu do Singapuru. Ma to na celu przeciwdziałanie wpływowi globalnych sankcji w regionie i przygotowanie się na premierę nowej generacji procesorów graficznych do gier firmy NVIDIA.

Właściciel ZOTAC, PC Partner, nie afiszował się z przenosinami, chcąc uniknąć zamieszania na rynku. W chwili obecnej spółka jest już notowana na giełdzie w Singapurze (SGX), więc można bezpiecznie założyć, że firma będzie kontynuować tam działalność przez kolejne lata. Ma także swoją siedzibę w Indonezji, a więc może spokojnie kontynuować produkcję niezależnie od zawirowań geopolitycznych.

Oczekiwania co do kart graficznych nowej generacji GeForce RTX 50 “Blackwell” są ogromne, a ponieważ Nvidia nie zawodzi, można spodziewać się naprawdę dobrych układów, które dadzą graczom i twórcom treści mnóstwo nowych możliwości. W styczniu odbywają się doroczne targi CES 2025, jednak jest mała szansa, że zostaną tam zaprezentowane. Jednak pierwszy kwartał przyszłego roku jest datą prawdopodobną.