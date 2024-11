Kompaktowy dron bojowy Shpak jedzie na wojnę. Waży ledwie 2 kg, a może latać z aż 5-kg ładunkiem

Mały i potężny. Te cechy sprawią, że Shpak wniesie możliwości ukraińskiego wojska na nowy poziom

Dynamika pola bitwy na Ukrainie ewoluuje w szybkim tempie, a rozwijająca się ciągle technologia odgrywa kluczową rolę w strategiach wojskowych. Jednym z najnowszych dodatków do ukraińskich zasobów obronnych jest dron Shpak, a więc quadkopter typu FPV (First-Person View), który ma wspierać Ukrainę w toczących się działaniach wojennych, wnosząc unikalne dla siebie możliwości na linię frontu. Wszystko sprowadza się do jego specyfikacji, podkreślającej jego niską wagę oraz wysoką manewrowość.

Czytaj też: Oto Ghost Shark, niesamowity wojskowy dron podwodny wyposażony w SI

Shpak został stworzony po to, aby skompresować wysokie możliwości w możliwie najbardziej kompaktowej formie. Dlatego właśnie jego kwadratowy przekrój (patrząc z lotu ptaka) wynosi ledwie około 25 centymetrów, a jego waga sięga około dwóch kilogramów. Jednak pomimo swoich niewielkich rozmiarów, dron może przenosić ładunki do 5 kg, a to akurat czyni go odpowiednim do dostarczania ładunków wybuchowych. RSI Europe zaleca jednak utrzymywanie maksymalnego ładunku rzędu 2 kg po to, aby zachować optymalną wydajność, większy zasięg operacyjny oraz ogólną stabilność w locie.

Dlaczego tak wiele uwagi poświęca się do kompaktowych rozmiarów Shpaka? Ano dlatego, że tak niewielkie gabaryty zapewniają ukraińskim siłom przewagę w różnych sytuacjach taktycznych. Z kolei zdolność drona do przenoszenia znacznego ładunku w porównaniu do jego rozmiaru sprawia, że jest wszechstronnym narzędziem, który jest zdolny do precyzyjnego dostarczania ładunków wybuchowych na konkretne cele. Ta elastyczność czyni Shpaka cennym w zadaniach rozpoznawczych, precyzyjnych uderzeniach i misjach typu “kamikadze”, gdzie dron sam staje się bronią jednorazowego użytku.

Czytaj też: Niesamowity dron stealth zaobserwowany na Bliskim Wschodzie

Oczywiście Shpak to nie tylko mały i wydajny dron, bo wyróżnia się też wysokim technologicznym zaawansowaniem. Został bowiem zaprojektowany do skutecznego działania nawet mimo zakłóceń systemów przeciwdronowych. Wykorzystując technologie walki elektronicznej, takie jak skakanie po różnych częstotliwościach radiowych (RF), dron jest odporny na typowe techniki przeciwdronowe, a to właśnie zapewnia mu skuteczność nawet w środowiskach walki elektronicznej. Jednocześnie Shpak może być zdalnie sterowany za pomocą stacji kontroli naziemnej i systemu antenowego z odległości do 20 km, a kiedy nadchodzi moment samobójczego ataku, jego prędkość rzędu 150 km/h sprawia, że może szybko docierać do celu i wyrządzać szkodę nawet samym uderzeniem.

Czytaj też: Kary za fotowoltaikę nawiedziły Polaków. Uważaj na drony, bo możesz być następny

Rola Shpaka wykracza poza zwykłe zwiększenie ukraińskiego arsenału, bo dzięki elastycznym możliwościom misji dron może angażować się w różne zadania, wliczając w to rozpoznanie z wykorzystaniem kamery termowizyjnej. Dodatkowo, aby zmaksymalizować możliwości Shpaka, firma RSI Europe uruchomiła program szkoleniowy dla operatorów dronów, ale szczegóły dotyczące ukraińskiego szkolenia nie zostały ujawnione. Pewne jest jednak, że Shpak trafi w ręce ukraińskiego wojska w nakładzie około 5000 zamówionych sztuk oraz dodatkowych 2300 jednostek w formie “prezentu” od Litwy.