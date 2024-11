Wyjątkowo długowieczny kot Schrödingera zbliżył się do teoretycznej granicy. Wielki sukces chińskich fizyków

Publikacja z tym związana trafiła do Nature Photonics. Członkowie zespołu badawczego kierowanego przez przedstawicieli Chińskiego Uniwersytetu Nauki i Technologii wykorzystali bardzo schłodzone atomy, które zostały uwięzione, dzięki czemu mogły zostać poddane bardzo precyzyjnym pomiarom.

To ze względu na fakt, iż spin cząstek może mieć w świecie fizyki całą gamę zastosowań. Wyobraźmy sobie chociażby użycie go w formie sondy pozwalającej na pomiary pól magnetycznych czy bezwładności. Jakby tego było mało, istnieje szansa na identyfikację nieznanej dotychczas fizyki, której założenia sięgałyby poza ramy powszechnie uznawanego modelu standardowego.

Z tego względu ostatnie sukcesy chińskich fizyków są tak gorącym tematem. Członkowie zespołu badawczego doprowadzili bowiem do sytuacji, w której pojawiła się superpozycja dwóch przeciwnie skierowanych i najbardziej oddalonych stanów spinowych. Ogromna czułość została przy tym ograniczona tzw. limitem Heisenberga.

Kot Schrödingera to pojęcie odnoszące się do fenomenu z zakresu mechaniki kwantowej. Chińczycy utrzymali jego stan przez ponad dwadzieścia minut

Sam kot Schrödingera przetrwał natomiast przez ponad dwadzieścia minut, co z osobna zasługuje na wielkie uznanie. W praktyce oznacza to utrzymanie długotrwałej koherencji, czyli stanu, w którym cząstki mogą pozostawać nienaruszone w stanie superpozycji. Są one wtedy ze sobą powiązane w sposób, który niejako przeczy zdrowemu rozsądkowi. Jest jednak jak najbardziej normalny z punktu widzenia mechaniki kwantowej.

Na potrzeby eksperymentów ich autorzy wykorzystali atomy iterbu-173 ze spinem 5/2, które zostały uwięzione w sieci optycznej. Za pośrednictwem kontrolowanych impulsów laserowych badacze byli w stanie sprawić, że doszło do nieliniowych przesunięć światła w stanach podstawowych atomów. Ostatecznie doszło do pojawienia się superpozycji między spinami +5/2 oraz -5/2. Taki stan wykazuje wysoką odporność na zakłócenia, co zapewniło mu wyjątkową żywotność i możliwość utrzymania koherencji przez ponad dwadzieścia minut.