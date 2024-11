Z komputera kwantowego zrobili kryształ czasu. Niebywała transformacja w wykonaniu naukowców

Komputery kwantowe wykorzystują zasady mechaniki kwantowej, dzięki którym mogą być zdecydowanie wydajniejsze od swoich konwencjonalnych odpowiedników. Drzemie w nich z tego względu gigantyczny potencjał, który inżynierowie starają się jak najskuteczniej wydobyć. Sporym ograniczeniem tej technologii wydają się obecnie błędy, a tych przybywa wraz ze skalowaniem takich urządzeń.

Jeśli zaś chodzi o kryształy czasu, to taki termin jest stosowany względem struktur powtarzalnych w czasie i przestrzeni. Z nimi również wiąże się spore nadzieje jeśli chodzi o różnego rodzaju praktyczne zastosowania. Łącząc obie te koncepcje naukowcy z Chin i Stanów Zjednoczonych doprowadzili do przekształcenia komputera kwantowego w kryształ czasu. Daje to nadzieję na ograniczenie pojawiania się błędów występujących wraz ze skalowaniem tych potencjalnie rewolucyjnych urządzeń.

Artykuł poświęcony ostatnim postępom w wykonaniu członków zespołu badawczego został zaprezentowany na łamach Nature Communications. Jak się okazuje, koncepcja, w myśl której kryształy czasu mogłyby posłużyć do ograniczania występowania błędów kwantowych, była rozpatrywana już jakiś czas temu. Czym innym są jednak teoretyczne rozważania, a czym innym wdrożenie ich w praktyce.

Kryształ czasu jest strukturą powtarzalną w czasie i przestrzeni. Fizycy postanowili wykorzystać go do zwiększenia odporności komputerów kwantowych na błędy

Szczególne zainteresowanie autorów ostatnich badań wzbudziły tzw. kryształy toplogiczne. I to właśnie z niego postanowili skorzystać w ramach prowadzonych eksperymentów. W ostatecznym rozrachunku naukowcy realizujący tak ambitny pomysł dopięli swego: znaleźli dowody potwierdzające, iż możliwe jest stworzenie układu kwantowego cechującego się jeszcze wyższą niż dotychczas odpornością na błędy.

Później przyszła pora na testy, które miały wykazać, czy taki układ nada się do praktycznego wykorzystania. Zorganizowane próby potwierdziły, iż nowy wariant zapewnił wyższą stabilność, co oznacza, iż był mniej podatny na zakłócenia. Poza tym naukowcy działający w ramach tej międzynarodowej współpracy będą w przyszłości dążyli do wykorzystania podobnych obwodów nadprzewodzących na potrzeby zgłębiania sekretów obszaru tzw. ruchu nierównowagowego reprezentowanego przez kryształy czasu.