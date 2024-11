Kup wybrany telewizor Samsunga i odbierz projektor w prezencie

Kup wybrany telewizor Samsung 83”, 85” lub 98”, zostaw opinię i odbierz The Freestyle w prezencie

Olbrzymie telewizory stają się coraz popularniejsze i przestają nam się kojarzyć z czymś niedoścignionym, bo teraz każdy ma możliwość ich zakupu. Samsung ma w swojej ofercie wiele modeli z ekranami o przekątnej powyżej 83” i żeby zachęcić klientów do ich wypróbowania, przygotował przedświąteczną promocję. Firma wzięła też pod uwagę nasze preferencje, dlatego do wyboru mamy serię The Frame lub albo Neo QLED QN85D (lub wyższej serii). Modele The Frame wyróżniają się matową Powłoką Ekranu, dzięki której możemy w pełni skupić się na oglądanych treściach i zapomnieć o grze świateł, niezależnie od pory dnia. Sprawia ona również, że światło sztuczne i naturalne nie odbija się od ekranu. W zestawie są też dostępne tradycyjne nóżki do postawienia urządzenia na komodzie, a także zestaw do montażu, więc możemy go powiesić na ścianie, gdzie będzie mógł udawać obraz.

Dla fanów bardziej nowoczesnychh telewizorów dostępny jest model Neo QLED Q85D, idealny reprezentant tegorocznej linii produktowej. To sprzęt cechujący się zaawansowanymi możliwościami z bogatym zestawem innowacyjnych funkcji, w tym również tych dla graczy. Tym, na co warto zwrócić szczególną uwagę jest system podświetlenia ekranu, bazujący na technologii Quantum Mini LED. Dzięki znacznemu zmniejszeniu rozmiaru diod świecących (kropki kwantowe są 40-krotnie mniejsze od konwencjonalnych diod) w rezultacie daje to nieporównywalnie większą precyzję sterowania podświetleniem.

Promocja „Big TV – zrób prezent sobie i bliskim” obejmuje następujące modele:

QE85QN800DTXXH 85 QE85QN90DATXXH 85 QE85QN85DBTXXH 85 QE85QN900DTXXH 85 QE85QN95DATXXH 85 QE85LS03DAUXXH 85 QE83S90DAEXXH 83 QE83S94DAEXXH 83 UE98DU9072UXXH 98 QE98Q80CATXXH 98 QE98QN90DATXXH 98 QE85QNX1DATXXH 85

By skorzystać z oferty wystarczy od 18 listopada do 23 grudnia br. kupić jeden z wymienionych modeli, a następnie zostawić opinię o zakupionym telewizorze na stronie konkursowej, stronie sprzedawcy lub stronie porównywarki cenowej. Samsung sam zaznacza, że recenzja powinna „wyrażać niezależne odczucie Kupującego wobec nabytego produktu (opinię negatywną lub pozytywną)”, ale musimy tam zawrzeć hasztagi: #KupNapiszOpinieOtrzymajPrezent oraz #PromocjaBigTVZróbPrezentSobieiBliskimSamsung. Kolejnym krokiem jest zarejestrowanie się na stronie promocji, wypełnić formularz zgłoszeniowy w ciągu 14 dni od zakupu przez swoje konto Samsung Account – między 18 listopada 2024 roku a 6 stycznia 2025 r. Tam dołączamy też dowód zakupu i po pozytywnej weryfikacji gigant wyśle nam projektor The Freestyle Gen. 2 (w ciągu 21 dni roboczych).

To przenośny, ultralekki projektor ważący zaledwie 830 gramów, który pozwala cieszyć się obrazem o przekątnej do 100 cali. Dzięki obrotowej konstrukcji można wyświetlać treści na dowolnej powierzchni. Ponadto Freestyle Gen.2 oferuje dźwięk premium 360°, otaczając muzyką z głośnika o mocy 5 watów.