Masz Yogę, albo Legiona? Z Lenovo Premium Care już nigdy nie będziesz się martwić o swój sprzęt!

Mimo że design i produkcja są wykonywane z najwyższą uwagą, to z różnych powodów mogą się również pojawiać nieoczekiwane problemy ze sprzętem. Nie ma znaczenia, czy przyczynił się do tego użytkownik, czy doszło do usterki. Jeśli grozi nam utrata danych lub możliwości pracy, to trzeba działać szybko.

To jeden z kilku scenariuszy, w przypadku których Lenovo Premium Care zaspokaja potrzeby klientów. Jeżeli w waszym domu Yoga to nie tylko rodzaj aktywności po dniu pełnym pracy, a Legion kojarzy się nie tylko z wojskiem, to z pewnością powinniście zainteresować się tym pakietem.

Czym właściwie jest Lenovo Premium Care?

Już z nazwy można wywnioskować, że chodzi o dodatkową ochronę, jaką możecie otoczyć wasze laptopy.. Lenovo Premium Care to kompleksowa usługa, która obejmuje kilka obszarów. Pozwala między innymi na naprawę na miejscu z priorytetowym dostępem do części oraz kontakt z pomocą techniczną przez różne kanały komunikacji.

Lenovo Premium Care

Czym ta usługa różni się od gwarancji? Obejmuje ona wyłącznie naprawę wad produkcyjnych, które pojawiły się w czasie jej obowiązywania i nie są spowodowane przez użytkownika. W przypadku Lenovo Premium Care konsument zyskuje szybszy dostęp do pomocy – od etapu zgłoszenia usterki po naprawę, także na miejscu. Skraca to zarówno czas naprawy, jak i zmniejsza się liczba działań niezbędnych do odzyskania w pełni sprawnego laptopa.

To jednak nie wszystko: Lenovo Premium Care znacząco przewyższa zakres usług dostępnych w trakcie gwarancji. W ramach jednego pakietu skorzystamy też:

ze wsparcia przy pierwszej konfiguracji;

z szybkiej naprawy z dojazdem;

z obsługi technicznej sprzętu i oprogramowania;

z corocznej kontroli stanu komputera PC Health Check.

Lenovo Premium Care to usługa, z której możemy skorzystać przez cały okres ważności gwarancji podstawowej. Nie trzeba się zdecydować już przy zakupie laptopa, ale sam producent rekomenduje, by zainteresować się usługą w przeciągu 90 dni od zakupu. Co jednak bardzo istotne, duża część nowych komputerów jest objętych Premium Care od momentu zakupu w standardzie. Wśród nich są chociażby laptop Lenovo Legion 5 16IRX9 (9. generacji) czy Lenovo Yoga 7 2-in-1 (9. generacji). Możecie sprawdzić to na stronie Lenovo informującej o statusie waszej gwarancji oraz innych usług. By to zrobić, niezbędny będzie numer seryjny, który najczęściej znajduje się na dolnej pokrywie laptopa lub na opakowaniu.

Czy Lenovo Premium Care jest dla ciebie?

Każdy z nas ma oczywiście różne potrzeby i w inny sposób użytkuje swój sprzęt. Natomiast nie ma chyba nikogo, kto nigdy nie miał mniejszej lub większej awarii swojego urządzenia. Właśnie dlatego szeroki zakres usług, które oferuje Lenovo Premium Care, na pewno się przyda. Gwarantuje on bowiem większy komfort i poczucie bezpieczeństwa związane z szybszą naprawą i sprawniejszą komunikacją. Na pewno doceni to każda osoba, której urządzenie uległo awarii. Wszyscy wiemy, jak frustrujący może być brak dostępu do kluczowych plików. Dodatkowo możemy uzyskać pomoc przy pierwszej konfiguracji, a także skorzystać z kontroli stanu komputera PC Health Check. Warto rozważyć takie wsparcie, wszak system operacyjny wciąż narażony jest na wiele podejrzanych aktywnych procesów, a ryzyko czyha na wielu stronach WWW. Ciągła walka antywirusa z coraz nowszymi sposobami na zdobycie wrażliwych danych nie zawsze kończy się zwycięstwem użytkownika. Lenovo może nam w tym pomóc.

Szybka pomoc za pośrednictwem czatu, infolinii lub bezpośrednio online

Ta kompleksowa ochrona z pewnością przypadnie do gustu osobom, które chcą podarować bliskiej osobie laptop i jednocześnie zapewnić bezproblemowe użytkowanie. Lenovo Premium Care zapewnia spokój: nawet jeśli dzielą nas kilometry lub zwyczajnie nie mamy wiedzy dotyczącej problemów technicznych. Dla takich osób wybawieniem może okazać się pomoc zdalna, dostępna za pośrednictwem czatu, infolinii i e-maila w dni robocze od 9 do 18. Wasi rodzice albo pociechy nie zostaną sami w razie problemu.

Najważniejszą kwestię stanowi to, że pomoc techniczna zapewniana przez Lenovo jest na najwyższym poziomie. Według raportu Laptop Mag Lenovo uplasowało się na trzecim miejscu ze względu na jakość obsługi: zarówno telefonicznej, za pomocą aplikacji, jak i w mediach społecznościowych czy przez stronę internetową. Firma znacząco poprawiła przez lata również jakość obsługi telefonicznej. I choć wyniki raportu odnoszą się do Stanów Zjednoczonych, to firma realizuje globalne strategie, o czym mogłem się przekonać podczas wizyty w siedzibie Lenovo w Raleigh w Północnej Karolinie.

Do sprzętów objętych usługą Lenovo Premium Care należy m.in. duża część laptopów z serii Yoga i Legion. Poniżej znajdziecie najciekawsze urządzenia spośród nowszych modeli, które zawierają tę usługę w standardzie: