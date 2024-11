Spalinowa ostoja w motoryzacji. Nie wszyscy uciekają do silników elektrycznych

Nowy silnik spalinowy Skyactiv-Z od Mazdy, czyli droga do czystszych i oszczędniejszych jednostek napędowych

Dowiedzieliśmy się, że Mazda szykuje się do zrewolucjonizowania przyszłości spalinowych silników, rozwijając swój nowoczesny Skyactiv-Z. Czym będzie ten silnik? Przede wszystkim rozwinięciem cieszącego się popularnością modelu Skyactiv-G, który cieszy się popularnością od lat i oferuje solidną wydajność paliwową i osiągi w wielu modelach. Musimy też pamiętać o Skyactiv-X, a więc silniku wyposażonym w innowacyjną technologię spalania HCCI, który był próbą Mazdy połączenia oszczędności diesla z mocą benzyny. Jednak mimo swojego potencjału, Skyactiv-X nie zyskał oczekiwanego zainteresowania, a to głównie ze względu na trudności z uzyskaniem spójnych wyników w rzeczywistych warunkach oraz ograniczoną akceptację rynku.

Wspominam o tym wszystkim nie bez powodu, a dlatego, że Skyactiv-Z ma zastąpić zarówno Skyactiv-G, jak i Skyactiv-X, łącząc lekcje wyniesione z ich rozwoju i kontynuując zaangażowanie Mazdy w efektywne i ekologiczne technologie. Nowy Skyactiv-Z będzie silnikiem czterocylindrowym, czyli podobnie jak jego poprzednicy, ale doczeka się ulepszeń, które mogą na nowo zdefiniować wszystkie standardy dla silników spalinowych. Wśród nich znajdzie się technologia spalania lambda one. Ta akurat pozwoli silnikowi osiągnąć wysoką sprawność cieplną poprzez superoszczędne spalanie w szerokim zakresie obrotów, które minimalizuje emisje i optymalizuje efektywność.

Strategia oszczędnego spalania oznacza, że Skyactiv-Z będzie mógł działać przy mniejszym zużyciu paliwa i większej ilości powietrza niż tradycyjne silniki, co z kolei poskutkuje niższymi emisjami i wyższą wydajnością paliwową. Dzięki temu Skyactiv-Z będzie przyjaznym dla środowiska silnikiem benzynowym i to do stopnia, w którym będzie spełniał surowe normy emisji Euro 7 czy Tier 4. Dlatego zresztą Mazda planuje wprowadzenie silnika Skyactiv-Z w Europie i Stanach Zjednoczonych, a finalnie nie zamierza poprzestać na tym silniku, bo zdobyte podczas jego rozwoju doświadczenie planuje przenieść na swoje nowe sześciocylindrowe silniki.

Wiemy też, że Mazda wznowiła jednocześnie prace nad silnikiem Wankla, a więc silnikiem obrotowym, który stał się istną ikoną w historii marki. Chociaż jego rozwój jest trudny, Mazda informuje o postępach w dostosowywaniu tego silnika do obecnych norm emisji, w czym firmie pomaga m.in. Toyota czy Subaru, bo tak się składa, że całe trio współpracuje ze sobą nad rozwojem niskoemisyjnych silników. Pewne jest więc, że samo wprowadzenie Skyactiv-Z prawdopodobnie wpłynie na ofertę Mazdy w nadchodzącej dekadzie i obejmie potencjalnie nawet piątą generację MX-5 Miata.

Premiera tej jednostki napędowej nowej generacji jest planowana na 2027 rok, a jej celem jest zwiększenie wydajności paliwowej i redukcja emisji spalin. Tak więc oto nadeszły nowe czasy rozwoju silników spalinowych, w których nie liczy się moc, trwałość i wytrzymałość, a spełnianie coraz surowszych norm emisji. Jedno może wprawdzie iść w parze z drugim (i miejmy nadzieję, że pójdzie), ale świat przyzwyczaił nas już, że na tak znaczne rewolucje nie mamy co liczyć. Pewne jest jednocześnie, że Skyactiv-Z dla Mazdy to coś więcej niż kolejny dodatek do oferty firmy. To tak naprawdę istotny krok w kierunku połączenia osiągów z odpowiedzialnością ekologiczną… a przynajmniej na taki właśnie silnik się zapowiada.