MediaTek Dimensity 9400 nowym królem smartfonów? Wszystko na to wskazuje

Przez lata MediaTek pozostawał w tyle za układami Apple A i Snapdragonem Qualcomma pod względem mocy i szybkości. Ale Dimensity 9400 z 12-rdzeniowym procesorem graficznym Arm Immortalis-G925 zmienia zasady gry. Ten procesor graficzny nie tylko zapewnia surową moc. Jest również liderem pod względem wydajności. W kluczowych testach przewyższa procesor graficzny Apple A18 Pro w określonych obszarach!

Co potrafi MediaTek Dimensity 9400?

Chociaż MediaTek Dimensity 9400 może nie dorównywać pod względem wydajności procesorom Apple A18 Pro i Snapdragon 8 Elite, to pod względem mocy i wydajności GPU rządzi. Ostatnie testy Golden Reviewer ujawniają, że procesor graficzny Immortalis-G925 tego chipsetu wyznacza nowe standardy. Będzie to poważny kandydat do bycia liderem modeli high-endowych, a nawet więcej – może nawet zmienić sposób, w jaki postrzegamy wydajność i efektywność w urządzeniach mobilnych!

Jak układ wypadł w testach? Po kolei – w teście śledzenia promieni Solar Bay w3DMark, procesor Dimensity 9400 odnotował imponujący wynik 11 817 punktów przy poborze mocy wynoszącym 11,4 W. Dla porównania – procesor Apple A18 Pro uzyskał wynik 8587 punktów przy poborze mocy wynoszącym 11,1 W. Dzięki temu procesor Dimensity 9400 jest o około 30% wydajniejszy od procesora A18 Pro, co daje mu znaczną przewagę pod względem wydajności procesora graficznego.

Dimensity 9400 robi także wrażenie w innych testach. W teście Steel Nomad Light przewyższył A18 Pro, pobierając mniej energii, wykazując wzrost wydajności o około 40%. Podobne wyniki uzyskał w teście WildLife Extreme, ponownie przewyższając A18 Pro zarówno pod względem wydajności, jak i efektywności.

MediaTek zdołał stworzyć chipset, który nie tylko dotrzymuje kroku , ale nawet przewyższa Apple w niektórych krytycznych obszarach . Podczas gdy oczekiwane są dalsze porównania ze Snapdragonem 8 Elite , Dimensity 9400 już wyróżnia się jako GPU o potężnej mocy!