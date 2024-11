Mercedes stworzył istne akumulatory przyszłości dla samochodów. Koniec z dominacją Chin i USA

Rewolucja samochodowych akumulatorów. Mercedes opracował wyjątkowy mieszany pakiet ogniw

Mercedes-Benz pochwalił się swoją wizją na mieszane pakiety ogniw akumulatorowych. To innowacyjne podejście może zdefiniować na nowo wydajność, elastyczność i efektywność pojazdów elektrycznych (EV), wyznaczając zupełnie nowy standard w branży motoryzacyjnej. W centrum tej wizji znajduje się nowa programowalna technologia mikroprzetworników, która została opracowana przez inżynierów Mercedes-Benz. W przeciwieństwie do tradycyjnych inwerterów elektrycznych, te mikroprzetworniki umożliwiają bezprecedensowy poziom kontroli i wszechstronności w zarządzaniu ogniwami akumulatorowymi. Nie są też byle wizją na papierze, bo niedawno inżynierowie Mercedes-Benz w Niemczech zaprezentowali kompaktowe i lekkie prototypy tych mikroprzetworników serwisowi Green Car Reports, ukrywając je w czarnej plastikowe obudowie o wielkości mniej więcej gumy do żucia.

Czytaj też: Elektryki Mercedesa z potężnym skokiem zasięgu. To zasługa nowego akumulatora

W praktyce te “innowacyjne Mercedesowe mikroprzetworniki” działają poprzez bezpośrednie połączenie z parami ogniw, a to pozwala inżynierom firmy na ich niezależne programowanie i kontrolę. Oznacza to, że niezależnie od stanu naładowania czy chemii, pary ogniw mogą być optymalizowane dla określonych warunków, co zapewnia precyzyjną regulację sposobu działania całego akumulatora. Podczas demonstracji inżynierowie zaprezentowali możliwość niezależnego włączania lub wyłączania wybranych par ogniw pod obciążeniem, co jest niemożliwe w tradycyjnych pakietach akumulatorów połączonych w szeregu.

Czytaj też: Test Mercedes Klasa E – najbardziej zaawansowany Mercedes w historii

Ta funkcjonalność otwiera drogę do tworzenia pakietów akumulatorów, które łączą różne typy ogniw, takie jak litowo-żelazowo-fosforanowe (LFP), niklowo-manganowo-kobaltowe (NMC), a nawet ogniwa ze stałym elektrolitem. Każdy typ ogniwa ma swoje unikalne zalety – ogniwa LFP są znane z długowieczności i bezpieczeństwa, ogniwa NMC oferują wysoką gęstość energii, a ogniwa ze stałym elektrolitem obiecują jeszcze większe magazynowanie energii i szybsze ładowanie. Integrując te różnorodne typy ogniw w jednym pakiecie, Mercedes-Benz zamierza wykorzystać najlepsze cechy każdej chemii, a konsekwencje takiego podejścia są dalekosiężne. Mieszane pakiety akumulatorów mogą prowadzić do:

Szybszego ładowania, jako że różne ogniwa mogą być optymalizowane do obsługi różnych poziomów prądu, skracając czas ładowania

Dłuższego zasięgu, bo dzięki wykorzystaniu specyficznych chemii ogniw do określonych zadań, EV mogą maksymalizować efektywność energetyczną

Zwiększonej wydajności przez fakt, że pojazdy o wysokich osiągach, takie jak modele AMG, mogą korzystać z dynamicznego zarządzania energią, co pozwala na osiągnięcie szczytowych parametrów na żądanie

Większej elastyczności projektowej, bo możliwość mieszania i dopasowywania typów ogniw pozwala inżynierom tworzyć pakiety akumulatorów dostosowane do różnych zastosowań

Czytaj też: Mercedes z programu Mój Elektryk – sprawdziliśmy modele EQA i EQB

Trudno się więc dziwić, że Mercedes-Benz postrzega tę innowację jako krok w kierunku tworzenia bardziej adaptacyjnych i efektywnych pojazdów elektrycznych, odpowiadając na kluczowe ograniczenia obecnej technologii akumulatorowej. Problem w tym, że aktualnie mikroprzetworniki firmy są nadal w fazie prototypowej. Jeśli z niej wyjdą, to mogą zrewolucjonizować projektowanie i osiągi pojazdów elektrycznych, jeśli zostaną pomyślnie zintegrowane z produkcyjnymi modelami.