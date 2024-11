Sztuczna inteligencja wkracza do Edge. Oszuści internetowi stracą grunt pod nogami

Microsoft ogłosił nowe funkcje podczas konferencji Ignite 2024. Zostały one stworzone głównie pod kątem firm i przedsiębiorstw, ale z ich możliwości skorzystają również zwykli użytkownicy. Jednak trzeba będzie nieco na nie poczekać – zostaną wdrożone dopiero w nadchodzących miesiącach.

Edge z lepszą ochroną

Administratorzy IT mogą zarządzać przeglądarką Edge w swojej sieci, korzystając z usługi zarządzania Microsoft Edge w centrum administracyjnym Microsoft 365. W niektórych przypadkach w przedsiębiorstwie hasła do określonych witryn są współdzielone między grupą użytkowników. Użytkownicy zazwyczaj udostępniają poświadczenia za pośrednictwem poczty e-mail lub czatów, co nie jest bezpiecznym sposobem na przekazywanie informacji.

Aby zapobiec takiemu niebezpiecznemu udostępnianiu haseł, usługa zarządzania w przeglądarce Edge wkrótce umożliwi administratorom IT wdrażanie zaszyfrowanego, współdzielonego hasła dla określonej grupy użytkowników. Umożliwi to tym konkretnym użytkownikom logowanie się do witryn bez znajomości rzeczywistych haseł. Microsoft wspomniała, że ​​funkcja bezpiecznego wdrażania haseł będzie dostępna w wersji zapoznawczej w nadchodzących miesiącach dla klientów licencji Microsoft 365 Business Premium, E3 i E5.

Scareware jest już coraz popularniejsze wśród oszustw internetowych. Większość użytkowników sieci spotkała się z wiadomościami typu “Twój komputer jest zainfekowany, kliknij tutaj”. Gdy użytkownik natrafi na stronę internetową z takim ostrzeżeniem, nowy bloker scareware w Edge ostrzeże użytkownika, że ​​są to nielegalne informacje.

Microsoft wspomniał, że blokada scareware jest oparta na sztucznej inteligencji i będzie stale ulepszać swoje możliwości wykrywania na podstawie opinii użytkowników. Nowa funkcja blokady scareware ma być dostępna w wersji zapoznawczej zarówno dla klientów indywidualnych, jak i komercyjnych w nadchodzących miesiącach. Wynika z tego, że oprogramowania antywirusowe jest nam w dalszym ciągu potrzebne.