Microsoft pomoże przejść z Windows 10 na maszynę z Windows 11

Informacje o zbliżającym się końcu cyklu życia (EOL) systemu Windows 10 są zamieszczane na różnych stronach Microsoftu. Jedną z nich jest sekcja pomocy technicznej dotycząca tworzenia nośników instalacyjnych systemów Windows. Została zmieniona i zawiera osobne podsekcje dla systemów Windows 11 i Windows 10, a co istotne – zniknęły linki do pobierania systemów Windows 7 i Windows 8.1.

Windows 10 kończy swoją drogę

W sekcji poświęconej systemowi Windows 10 pojawił się nowy baner ostrzegający użytkowników przed systemem EOS i zachęcający ich do przejścia na system Windows 11. Po kliknięciu na link “Dowiedz się więcej”, użytkownik zostaje przekierowany na witrynę, z której może dowiedzieć się o wszelkich negatywnych aspektach pozostania przy “dziesiątce”. Jest także zachęcany do przejścia na Windows 11.

Microsoft zaleca także zakup nowej maszyny, jeśli obecnie używana nie spełnia wymagań sprzętowych. W celu pomoc we właściwym wyborze, uruchomił specjalną stronę, gdzie możesz odpowiedzieć na kilka pytań, a na ich podstawie zostanie Ci zaproponowany odpowiedni model. Co więcej – zaproponuje również sklepy online, w których można go otrzymać.

Testowo sprawdziłem kilka urządzeń dopasowanych do moich wymagań i muszę przyznać, że podpowiedzi nie rozczarowują. Jednak póki co zamierzam trzymać się Win10 do samego końca. A ponieważ Microsoft jeszcze nie zlikwidował linków prowadzących do jego obrazu, więc kto chce, może zainstalować go na czysto na dowolnej maszynie.