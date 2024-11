Microsoft nie zaprzecza – znowu zepsuł Windows 11

Microsoft opublikował nowy dokument pomocy technicznej, który opisuje występujący błąd. Na szczęście nie pojawia się on u każdego, a trzeba spełniać pewne kryteria. Aczkolwiek sam fakt, że producent wciąż nie może zaoferować w pełni sprawnego systemu, jest irytujący.

Co źle działa w Windows 11 24H2?

Jeśli używasz Windows 11 24H2, kiedy grozi Ci automatyczne ustawienie poziomu głośności na 100%? Zjawisko to pojawia się w sytuacji, gdy używasz cyfrowego przetwornika audio (DAC) Creative Sound BlasterX G6 USB, a następnie wykonasz jedną z trzech akcji:

wprowadzisz system do gier w tryb uśpienia, a następnie ręcznie go wybudzisz;

podłączasz i natychmiast odłączasz zewnętrzny system dźwiękowy (czyli głośniki);

dostosowujesz głośność zewnętrznego systemu dźwiękowego, a następnie natychmiast odłączasz go od komputera.

Na szczęście są to specyficzne warunki, z którymi raczej nie mamy do czynienia na co dzień.

Microsoft dodaje również, że dotknięte systemy nie wyświetlają żadnych dodatkowych komunikatów o błędach ani powiadomień. Jedynym sposobem, aby dowiedzieć się, że błąd istnieje, jest doświadczenie 100% głośności dźwięku, gdy się tego nie spodziewasz. Jak to się mówi, możesz wtedy zaliczyć “jumpscare”.

Według dokumentu pomocy technicznej błąd występuje z powodu “problemu z synchronizacją” w AudioEndPointBuilder. Jest to dość wiekowa usługa systemów Windows, wprowadzona jeszcze w systemie Windows Vista. Jest ona odpowiedzialna za enumerację, inicjalizację i aktywację punktów końcowych audio. Microsoft jak zwykle i nieustająco bada problem i obiecuje udostępnić więcej informacji, gdy tylko będą dostępne.

Ale są i inne problemy w systemie Windows 11 – tymczasowe usunięcie niektórych widżetów systemu Windows, brak możliwości dostosowania strefy czasowej w aplikacji Ustawienia, niebieskie ekrany w systemach ASUS i inne. No cóż, MS ma nad czym myśleć, a użytkownicy “jedenastki” coraz więcej powodów do irytacji.