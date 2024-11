Wciąga dwutlenek węgla, a wypuszcza czyste paliwo. Nowy mikroreaktor to hit tego roku

Niestety, rzeczywistość okazuje się nieubłagana, ponieważ to, co dzieje się ze zmianami klimatu najprawdopodobniej przekroczy najgorsze oczekiwania. Scenariusze, które jeszcze niedawno uznawano za wyjątkowo pesymistyczne i mało realne, teraz okazują się przerażająco wykonalne. To z kolei wzbudza obawy o przyszłość i daje naukowcom motywację do projektowania technologii, które umożliwią zwalczanie problemów.

Nowy rozdział w tego typu badaniach wypada bardzo interesująco, ponieważ inżynierowie ze Stanów Zjednoczonych opracowali sposób na produkcję metanolu z wykorzystaniem dwutlenku węgla. Cały proces – w celu nadania mu dodatkowego ekologicznego aspektu – opiera się na energii pochodzącej z odnawialnych źródeł. W ostatecznym rozrachunku mamy więc dwutlenek węgla zamieniany w paliwo i to bez tworzenia emisji szkodliwych gazów.

Projekt, znany jako PRIME-Fuel, stanowi część programu mającego na celu opracowanie technologii wykorzystujących odnawialne źródła energii do produkcji zrównoważonych paliw płynnych. Takowe mogą być łatwo transportowane i przechowywane – na podobnej zasadzie, jak olej napędowy, gaz ziemny czy ropa naftowa. W przypadku odnawialnych źródeł pokroju wiatru i słońca niestety takie możliwości są bardzo ograniczone, co zmniejsza ich przydatność.

Mikroreaktor projektowany w ramach PRIME-Fuel wykorzysta dwutlenek węgla i energię pochodzącą z odnawialnych źródeł do dostarczenia paliwa w formie metanolu

Tworząc płynne zrównoważone paliwa, inżynierowie mogliby więc rozwiązać podstawowy problem, niejako przekształcając energię pochodzącą z odnawialnych źródeł w coś, co będzie zdecydowanie łatwiejsze do magazynowania. Metanol jest w tym kontekście bardzo interesującym kandydatem, wszak może być stosowany nie tylko w formie paliwa, ale również substancji chemicznej o szeregu przydatnych właściwości.

W ramach PRIME-Fuel członkowie zespołu badawczego postawili na zaawansowane modelowanie matematyczne i technologię drukowania Co-Extrusion firmy SRI. W takich okolicznościach ma dojść do powstania mikroreaktora przystosowanego do konwersji dwutlenku węgla w metanol przy udziale energii pochodzącej z odnawialnych źródeł. Takie urządzenie ma się przy tym wyróżniać zdolnością do kontynuowania produkcji paliwa nawet przy spadku podaży energii odnawialnej do zaledwie 5% wydajności.