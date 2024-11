Jaką hulajnogę elektryczną warto kupić na Black Week 2024?

Motus Scooty 10 Plus 2022 – sprawdzona jakość dla każdego

Jeśli szukasz wszechstronnej, taniej i prostej hulajnogi miejskiej, to Motus Scooty 10 Plus 2022 będzie doskonałym wyborem. Ten model jest wyposażony w mocny, bo 500-watowy silnik i pojemny akumulator, który zapewnia zasięg na poziomie 60 km na jednym ładowaniu. Opony o rozmiarze 10 cali oraz podwójna amortyzacja sprawiają, że ta hulajnoga radzi sobie świetnie na miejskich trasach. Jej składana konstrukcja oraz kompaktowe wymiary podkreślane 19,5-kilogramową wagą sprawiają, że jest łatwa do transportu i przechowywania, a poziom zaawansowania podkreśla system odzyskiwania energii oraz łączność Bluetooth, która gwarantuje dostęp do informacji na temat hulajnogi z poziomu aplikacji na smartfona. Innymi słowy, największą zaletą tego modelu jest jego funkcjonalność i wygoda, które doceni każdy użytkownik. Zwłaszcza że ta hulajnoga doskonale sprawdzi się w codziennych dojazdach do pracy, szkoły czy na zakupy.

Motus Scooty 10 Plus 2023, czyli nowoczesna technologia w Twoich rękach

Motus Scooty 10 Plus 2023 to ulepszona wersja opisanego wcześniej poprzednika, która wprowadza kilka kluczowych dodatków w zakresie bezpieczeństwa, wliczając w to odblask w centrum kolumny kierownicy, a przede wszystkim kierunkowskazy. Wisienką na torcie jest zwiększona odporność na warunki atmosferyczne (IPX4), która gwarantuje, że ten model będzie niezawodny nawet w deszczowe dni. Dla kogo jest kierowany? Przede wszystkim dla osób ceniących sobie wyższy poziom bezpieczeństwa.

Motus Pro 10 Urban jako tradycja wyniesiona na poziom wyżej

Marzy się wam miejski jednoślad, którym płynnie możecie przemieszczać się po chodnikach i ścieżkach rowerowych? To na pewno powinniście się zainteresować modelem Motus Pro 10 Urban, który jest świetnym przykładem elektrycznej hulajnogi z wyższej półki. Łączy ona 10-calowe opony i tradycyjną miejską formę z rozwiązaniami z wyższej półki, zachowując niską wagę rzędu 23,4 kg, dzięki ramie ze stopu magnezu. Napędza ją z kolei silnik o mocy nominalnej na poziomie 500 watów i maksymalnej rzędu 800 watów, który czerpie energię z 720-Wh akumulatora. Jego pojedyncze naładowanie w ciągu ośmiu godzin przekłada się na zasięg do 60 km, a poza tym, stawiając na Motus Pro 10 Urban, możecie liczyć na dwa solidne hamulce tarczowe, wbudowane kierunkowskazy zwiększające bezpieczeństwo na drodze oraz nie pojedynczą, a podwójną amortyzację.

Czas na coś terenowego, czyli Motus PRO 10 Sport 2021

Jeśli interesują was hulajnogi elektryczne zdolne do realizacji bardziej wymagających zadań, to na rynku znajdziecie również i takie modele, które w pełni spełnią wasze oczekiwania. Jednym z takich modeli jest 29-kilogramowy Motus PRO 10 Sport 2021. Ten model wyróżnia się przede wszystkim mocą, bo zastosowaniem dwóch silników o łącznej mocy nominalnej rzędu 2 kW i szczytowej na poziomie 2,6 kW. Silniki te są zasilane akumulatorem o pojemności 950 Wh, co pozwala na osiągnięcie zasięgu do 65 km na jednym ładowaniu. Dzięki parze silników hulajnoga ta charakteryzuje się imponującymi osiągami, umożliwiając osiągnięcie maksymalnej prędkości rzędu 66 km/h oraz przyspieszenia do 24 km/h w zaledwie 3 sekundy.

Jako że Motus PRO 10 Sport 2021 został zaprojektowany z myślą o wysokiej funkcjonalności i bezpieczeństwie użytkowania, to jego wyposażenie to odzwierciedla. Przez to właśnie ten model dzierży dwa hamulce tarczowe, które zapewniają skuteczne i bezpieczne hamowanie, jego rama została wykonana z kutego aluminium, co pozwala na radzenie sobie z obciążeniem do 150 kg, a wysoka jakość wyposażenia jest też widoczna w szczegółach. Mowa o wyświetlaczu LCD w formie “centrum dowodzenia”, rozbudowanym oświetleniu oraz systemie amortyzacji, który zwiększa komfort użytkowania podczas jazdy na nierównościach.

Dlaczego warto kupić hulajnogę podczas Black Weeks?

Black Weeks to nie tylko szansa na zdobycie wymarzonej hulajnogi w promocyjnej cenie. To przede wszystkim okazja do zaoszczędzenia czasu i pieniędzy. Hulajnogi elektryczne, takie jak modele Motus, to świetna alternatywa dla komunikacji miejskiej czy samochodu – są ekologiczne, tanie w eksploatacji i idealne do codziennych dojazdów. Nie musisz czekać do wiosny, by zacząć korzystać z hulajnogi – dzięki specjalnym ofertom, możesz zaopatrzyć się w sprzęt już teraz i cieszyć się nim przez cały rok, jak udowodniliśmy już wcześniej. Dlatego też nie przegap tej okazji! Hulajnogi elektryczne Motus to inwestycja w przyszłość, komfort i oszczędność, a znajdziecie je zresztą w wielu miejscach, bo powyższe modele dostępne są w sklepach z największym wyborem hulajnóg elektrycznych: 7Way.pl, Media Expert, Media Markt, RTV Euro AGD, Decathlon, X-kom oraz Komputronik.