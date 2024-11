Firefox 133 ze zmianami, które mogą się podobać

Firefox 133.0 jest już dostępny do pobrania. Najnowsza aktualizacja funkcji przeglądarki zapewnia nową funkcję prywatności o nazwie Bounce Tracking Protection, która chroni użytkowników przed ukrytymi przekierowaniami i zbieraniem danych podczas odwiedzania witryn internetowych. Wprowadzono również pewne ulepszenia w menu przeglądu kart… i nie tylko.

Firefox 133 gotowy do pobrania

Firefox ma teraz nową funkcję antyśledzenia, Bounce Tracking Protection, która jest teraz dostępna w trybie “Ścisłym” we “Wzmocnionej ochronie przed śledzeniem” (znajdziesz ją w ustawieniach). Jak to działa? Funkcja wykrywa trackery odrzuceń na podstawie ich zachowania przekierowań i okresowo usuwa ich pliki cookie oraz dane witryn, aby zablokować śledzenie użytkownika w sieci. Kolejna nowość to zmiana w obsłudze – pasek boczny umożliwiający przeglądanie kart z innych urządzeń można teraz otworzyć za pomocą menu “Przegląd kart”.

Od tego wydania w systemie Windows została domyślnie włączona akceleracja GPU Canvas2D, co ma zapewnić poprawę wydajności. Kolejna zmian dotyczy trybu”Obraz w obrazie” – działa teraz niezawodnie w przypadku szerszej gamy witryn, automatycznie otwierając odpowiednie filmy i ignorując inne.

W tej edycji nie zabrakło też licznych poprawek bezpieczeństwa oraz zmian dla programistów. W tym drugim przypadku przeglądarka Firefox obsługuje teraz interfejs API uprawnień w kontekście pracownika, dodano obsługę dekodowania obrazów jako część API WebCodecs (co umożliwia dekodowanie obrazów z wątku głównego i roboczego) itp. Ogólnie ma być lepiej w każdym aspekcie.

Jeśli używasz przeglądarki Mozilli, możesz już dzisiaj dokonać jej aktualizacji do edycji 133.0. I wszystko wskazuje na to, że warto to zrobić.