MSI wprowadza Latency Killer. Opóźnienia mają zostać mocno ograniczone

Po wprowadzeniu AGESA 1.2.0.2a wielu użytkowników narzekało na opóźnienia pojawiające się w komunikacji pamięci RAM. MSI postanowiło pomóc w rozwiązaniu tego problemu. Nowa funkcja pojawia się już na wybranych plytach głównych producenta, a wkrótce trafi na kolejne.

MSI Latency Killer – nazwa trochę myląca

A dlaczego? Wbrew nazwie “Latency Killer” przywraca wydajność opóźnienia pamięci do poziomu z poprzednich aktualizacji AGESA, zamiast podnosić ją ponad to, co te aktualizacje zapewniały w przeszłości lub obecnie. Nie wiadomo dokładnie, w jaki sposób działa. Takie korekty są zazwyczaj dokonywane poprzez optymalizację kontrolera pamięci.

Funkcja została wprowadzona w celu zwalczania degradacji opóźnienia pamięci, która rozpoczęła się od AGESA 1.2.0.2a na płytach głównych AM5. Owa 1.2.0.2a była aktualizacją mikrokodu, która dodała obsługę procesorów Ryzen 9000X3D . Test porównawczy AIDA64, porównujący wzmacniacz opóźnień z domyślnym działaniem, ujawnia poprawę opóźnienia o 8 ns po włączeniu. Ten test został przeprowadzony na płycie głównej Ryzen 7 9800X3D i MPG X870E Carbon WiFi w połączeniu z pamięcią DDR5-8000 CL38 działającą w połączeniu z trybem High-Efficiency dostrojonym do najwyższego ustawienia wstępnego.

Nową opcję “Latency Killer” można znaleźć w sekcji menu zaawansowanego najnowszego BIOS-u WiFi MPG X870E Carbon firmy MSI. Umieszczono ją w podmenu podkręcania obok opcji trybu High-Efficiency i częstotliwości FCLK. Są trzy jej poziomy: Auto, Enabled i Disabled.

Ale uwaga! Przy nowej funkcji znajdujemy informację, że jej uruchomienie może zmniejszyć wydajność procesora. Tak więc jeśli nie masz problemów z pamięcią, warto zastanowić się, czy warto ją włączyć. A niezależnie od tego, problem z pogorszeniem opóźnień ma zostać rzekomo rozwiązany w przyszłych aktualizacjach mikrokodu AGESA dla płyt głównych AM5.