Tajemnicza piosenka z Internetu zidentyfikowana po 17 latach

Najbardziej tajemnicza piosenka w Internecie

Zagadkowa piosenka nagrana została z audycji radiowej za pomocą domowego magnetofonu, najprawdopodobniej w roku 1984. Do sieci natomiast trafiło dużo później, bo w 2007 roku, udostępnione w formie cyfrowej przez siostrę osoby, która wykonała nagranie. Utwór został rozpowszechniony na różnych forach muzycznych w celu identyfikacji, lecz bez wielkiego efektu, a do tematu wielokrotnie wracano z równie wątłymi skutkami.

Shazam jeszcze nie wie 🙂

W 2019 roku problem trafił do serwisu Redditt – nagranie zostało opublikowane na 44 subredditach muzycznych przez użytkownika o nicku Gabgaskins. Grono „detektywów” urosło i w efekcie powstał specjalny subredditt r/TheMysteriousSong. Utwór został omówiony także przez YouTubera Just Whang, co znacznie zwiększyło popularność zagadki i grono poszukujących. Poszukiwania opisał także serwis muzyczny Rolling Stone.

Poszukiwania koncentrowały się na festiwalach młodych talentów, wydarzeniach wspieranych przez lokalne stacje radiowe. Powstała także lista zespołów, która brała udział w podobnych wydarzeniach.

Na efekty przyszło czekać długo – przełom nastąpił niedawno, a dokonał go użytkownik serwisu Reddit, marijn1412. Około dwóch tygodni temu odnalazł on artykuł w lokalnej gazecie Nordwest Zeitung, omawiający pochodzącą z Kilonii grupę FEX, która wygrała konkurs talentów w Bremie w 1984 roku. Grali muzykę opisywaną jako „rock z elementami wave i popu”. marijn1412 skontaktował się z jednym z członków grupy, Michaelem Hädrichem, który, jak się okazało, dysponował starymi nagraniami grup FEX i Phret, których był członkiem. Na ich podstawie udało się zidentyfikować zagadkowy utwór jako „Subways Of Your Mind” grupy FEX.

Michael Hädrich rzecz jasna nie był świadom, jak znaczną sławę zyskał „tajemniczny utwór”. Odkrywca poproszony został o zachowanie przez jakiś czas dyskrecji, a Hädrich w tym czasie skontaktował się z innymi członkami grupy, by uzyskać ich zgodę na upublicznienie zarejestwowanych w GEMA danych o utworze.

Zagadka została rozwiązana, a cała sprawa doskonale ilustruje jak zacięte i zarazem dokładne potrafią być poszukiwania prowadzone przez hobbystów. 17 lat na identyfikację jednego utworu to dosyć, by zapoznało się z nim minimum kolejne pokolenie muzycznych detektywów. Pozostaje podziwiać upór.