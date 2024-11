Najlepszy robot odkurzający do 3000 złotych? Mamy kilka świetnych propozycji

Przy takim budżecie, kupując robota sprzątającego można już znaleźć taki model, który oprócz odkurzania oferuje też funkcję mopowania, a w zestawie ma też wielofunkcyjną stację dokującą. Ten element jest niezwykle istotny, bo dzięki niemu sprzątanie może stać się prawdziwie bezobsługowe nawet na wiele tygodni, bo urządzenie samo zadba o opróżnienie worków na kurz czy zbiornika na brudną wodę. Oprócz tego istotne są też dodatkowe funkcjonalności, a wszystko to przy zachowaniu dobrego stosunku jakości do ceny.

W sumie tego robota sprzątającego w tym zestawieniu nie powinno być, ponieważ normalnie kosztuje on grubo ponad 3000 złotych, jednak teraz trwa promocja i kupimy go za 2799 złotych, więc aż żal z takiej okazji nie skorzystać. Dreame łączy tutaj elegancję z ogromną funkcjonalnością. Niżej omawiane modele ustępują L20 Ultra pod względem wzornictwa, bo producent zadbał, by stacja dokująca mogła idealnie wpasować się w nowoczesne wnętrza. Jednak to nie wygląd jest tutaj ważny, a sam sprzęt.



Urządzenie wykorzystuje potężny system Vormax zapewniając moc ssania na poziomie aż 7000 Pa. Konstrukcja gumowej szczotki zapobiega wplątywaniu się włosów, a jednocześnie pozwala na dokładnie usuwanie wszelkich paprochów, śmieci i kurzu. Mamy tu również funkcję mopowania, a dzięki systemowi Duo Scrub wykorzystującemu dwa szybkie mopy obrotowe, mamy gwarancję, że nasza podłoga będzie idealnie czysta. Nakładki unoszą się po automatycznym wykryciu dywanów, więc nie musimy się martwić o ich zamoczenie. Świetnym dodatkiem jest technologia MopExtend – L20 Ultra sprząta w odległości do 2mm od listew przyściennych i innych krawędzi. Robot potrafi też rozpoznać rodzaj i stopień zanieczyszczenia, przez co w razie potrzeby mopuje podłogę nawet kilkukrotnie, by wszystko usunąć. Wykrywa też, kiedy nakładki mopujące są brudne i zanim zacznie kolejny cykl mopowania, najpierw je wyczyści.

System Pathfinder umożliwia błyskawiczne skanowanie i mapowanie pomieszczenia w celu wyznaczenia najlepszej trasy z pominięciem wszystkich przeszkód. Dzięki wbudowanemu oświetleniu LED jest w stanie rozpoznać aż 55 różnych obiektów, a to pozwala mu lepiej manewrować między nimi i unikać kolizji, nawet w słabych warunkach oświetleniowych. Aplikacja Dreamehome daje możliwość sterowania urządzeniem, włączania różnych trybów i dostosowywania pracy robota do naszych potrzeb. L20 Ultra możemy też sterować głosem, bo współpracuje z Asystentem Google, Alexą i Siri.

By zapewnić nam całkowicie bezobsługowe sprzątanie w zastawie znalazła się stacja dokująca. Do niej robot wraca by naładować baterię, ale przede wszystkim po to, aby opróżnić pojemniki na kurz i wodę oraz wyczyścić pady mopujące. To wszystko dzieje się automatycznie w stacji. Po sesji sprzątania nakładki mopujące są czyszczone, a następnie suszone gorącym powietrzem, co zapewnia higienę i czystość. W zależności od trybu Dreame L20 Ultra może działać nawet przez 260 minut, a późniejsze ładowanie trwa 270 minut.

Dreame L20 Ultra to połączenie najlepszych cech omówionych niżej modeli – długiego czasu pracy, nowoczesnych technologii sprzątania, wysokiej mocy ssania oraz wielofunkcyjnej stacji dokującej. Producent zadbał ponadto o unikalne dodatki, takie jak wysuwane pady mopujące, docierające do zakamarków czy system Duo Scrub – właśnie dzięki takim rozwiązaniom robot skutecznie pozbywa się brudu, pozostawiając naszą podłogę idealnie czystą.

Zalety:

Wysoka moc ssania,

Długi czas pracy,

Wysuwane pady mopujące, docierające do krawędzi,

Oświetlenie LED,

Wielofunkcyjna stacja dokująca,

Automatyczne podnoszenie mopów,

System Duo Scrub,

Współpraca z asystentami głosowymi,

Precyzyjna nawigacja,

Innowacyjne funkcje,

Dbałość o higienę – czyszczenie padów nie tylko po całym cyklu, ale też w trakcie,

Wygląd.

Wady:

Cena (na szczęście w promocji ten minus znika),

Długi czas ładowania,

Stacja jest dość duża.

Xiaomi Mi Robot Vacuum X10+

Najtańszym modelem w naszym zestawieniu jest robot sprzątający od Xiaomi. Popularny chiński producent w cenie 2139 złotych oferuje nam zgrabne urządzenie wyposażone w wiele inteligentnych funkcji. Znajdująca się w zestawie stacja dokująca automatycznie myje mopy czyszczące, stosując tu czyszczenie obrotowe dla lepszych efektów. Silny strumień wody napiera na pojemnik czyszczący i szybko nawilża nakładki mopujące, by pozbyć się z nich brudu. Oprócz tego w stacji następują opróżnienie pojemnika na kurz, suszenie nakładek i napełnienie zbiornika na wodę.

Mi Robot Vacuum X10+ odkurzy i umyje podłogę, a żeby zrobić to precyzyjniej, korzysta z kamery AI, która lepiej rozpoznaje obiekty, umożliwia elastyczne planowanie tras i czyszczenie. Laserowa nawigacja i skanowanie wnętrza na poziomie 360 stopni pozwala na dokładne zaplanowanie trasy sprzątania. Producent zadbał też o funkcję rozpoznawania dywanów, co jest niezwykle istotne, gdy w domu mamy różne rodzaje powierzchni i chcemy uniknąć zamoczenia dywanu podczas sprzątania. Robot sprzątający od Xiaomi oferuje też ulepszoną moc ssania na poziomie 4000 Pa, co w połączeniu z obrotowym mopem dociskowym pozostawia podłogę czystą i bez zabrudzeń.

Xiaomi Mi Robot Vacuum X10+ ma możemy oczywiście sterować z poziomu aplikacji Mi Home, gdzie wybierzemy obszary do sprzątania, postawimy wirtualne ściany czy zaplanujemy sprzątanie na inną godzinę czy dzień tygodnia. Producent zapewnia do 2 godzin pracy na jednym ładowaniu, zaś sam proces uzupełniania baterii trwa tutaj aż 390 minut, więc mimo wszystko dobrze by było, gdyby urządzenie poradziło sobie z czyszczeniem za jednym razem.

Zalety:

System mopowania z dwoma obrotowymi mopami,

Wykrywanie dywanów,

Kamera AI ułatwiająca nawigację,

Minimalistyczny wygląd,

Czyszczenie nakładek mopujących, opróżnianie pojemnika na kurz i uzupełnianie wody w stacji dokującej.

Wady:

Krótki czas pracy przy bardzo długim czasie ładowania,

Konieczność samodzielnego pozbywania się brudnej wody,

Średnia moc ssania na poziomie 4000 Pa.

Roidmi EVA

Ten robot kupimy za 2299 złotych i w tej cenie otrzymamy wielofunkcyjny sprzęt, który odkurzy, zamiecie i umyje podłogi. Ssanie pod ciśnieniem 3200 Pad sprawi, że kurz i okruchy szybko znikną z naszego domu, a 10-centymetrowe nakładki mopujące pozbędą się nawet uporczywych i zaschniętych plam. Nakładki wykonano materiałów odpornych na pleśń, są też antybakteryjne, co sprzyja zachowaniu higieny. Dodatkowo stacja dokująca również czyści nakładki po każdym sprzątaniu. W stacji znalazł się też duży zbiornik oddzielający czystą i brudną wodę oraz worek na kurz, który może gromadzić nieczystości przez nawet 60 dni.

Urządzenie może pracować do 74-228 minut (w zależności od trybu), a ładowanie trwa około 250 minut i po tym czasie robot znów jest gotowy do pracy. Roidmi EVA wyposażono też w laser LDS, dzięki któremu urządzenie nie będzie klinowało się pod łóżkiem, szafą czy innymi meblami. Inteligentne wykrywanie przeszkód pozwala natomiast skutecznie omijać i unikać kolizji, więc nie trzeba się martwić o ewentualne uszkodzenia. Robot świetnie też radzi sobie z progami, dywanami czy innymi przeszkodami. Sterowanie nim może odbywać się przy pomocy głosu lub wielofunkcyjnej aplikacji mobilnej, z poziomu której możemy tworzyć harmonogram sprzątania, wybierać tryby itp.

Zalety:

Czyszczenie nakładek mopujących,

Duży pojemnik na kurz,

Sterowanie przy pomocy głosu,

Duże nakładki mopujące.

Wady:

Kiepska moc ssania 3200 Pa,

Brak wielu inteligentnych funkcji, jak rozpoznawanie rodzaju powierzchni.

Ecovacs Deebot T20 Omni

Za 2499 złotych można natomiast upolować model Ecovacs Deebot T20 Omni, który cechuje imponująca siła ssąca 6000 Pa, która sprawia, że po sesji odkurzania nawet dywany pozostaną dobrze wyczyszczone. Za mopowanie odpowiada unikalny system OZMO Turbo 2.0, który obraca płytki mopujące i wywiera stały nacisk na podłogę, by skutecznie usunąć nawet uporczywe zabrudzenia. Oczywiście i tutaj największą magię gra wielofunkcyjna stacja dokująca.

Kiedy odkurzacz zakończy sesję sprzątania – ta trwa średnio 170 minut, po czym przez kolejne 390 minut robot będzie się ładował – urządzenie powróci do stacji dokującej, gdzie następuje czyszczenie nakładek mopujących gorącą wodą, a następnie ich suszenie, opróżnianie pojemników na kurz i brudną wodę, a następnie uzupełnianie wody i detergentu. Po podłączeniu stacji do odpowiedniej instalacji możemy w ogóle zapomnieć o obsłudze robota. Robot sprzątający Ecovacs, korzystając z technologii TrueDetect 3D 3.0, przeprowadza skan 3D i tym sposobem idealnie unika przeszkód – na poziomie milimetra, a technologia TrueMapping 2.0 odpowiada za precyzyjne skanowanie i dokładne mapowanie. Robotem Deebot T20 Omni możemy sterować z pomocą asystenta głosowego YIKO i z poziomu aplikacji producenta.

Zalety:

System OZMO Turbo 2.0, któy ma radzić sobie z gorszymi zabrudzeniami,

Dobry czas pracy,

Wysoka moc ssania (6000 Pa),

Wielofunkcyjna stacja dokująca,

Precyzyjne i dokłądne mapowanie.

Wady:

Brak kamery,

Długi czas ładowania,

Gabaryty stacji dokującej.

iRobot Roomba Combo J7+

Robot sprzątający od popularnej firmy iRobot kupimy już w cenie 2883 złote i tak samo, jak w przypadku poprzednich modeli, dostajemy tu wielofunkcyjne urządzenie, które świetnie radzi sobie z odkurzaniem i mopowaniem. Może robić to nawet jednocześnie, co oszczędza czas i szybciej pozwala nam się cieszyć idealnie wysprzątaną podłogą. Dywany też nie są mu straszne, bo dzięki inteligentnym funkcjom wykryje je i uniesie nakładki mopujące, by nie zamoczyć dywanu. Roomba Combo j7+ samodzielnie opróżnia swój pojemnik na brud do stacji ładująco-czyszczącej Clean Base i nawet przez 60 dni nie musimy się martwić o czyszczenie pojemnika na nieczystości.

Specjalnie zaprojektowane szczotki radzą sobie z czyszczeniem krawędzi, a większa moc ssania zapewnia gruntowne odkurzanie. Natomiast ruchoma głowica czyszcząca dostosowuje się do każdego rodzaju powierzchni, zapewniając gruntowne sprzątanie. Warto też wspomnieć, że robot jest w stanie rozpoznawać i identyfikować ponad 80 typów obiektów, co pozwala mu sprawnie je omijać podczas sprzątania. Jest to również dobry wybór dla właścicieli zwierząt, bo nie tylko skutecznie pozbędzie się sierści, ale też nie będzie miał problemu z zabawkami czy nieczystościami pozostawionymi przez pupila. Pełnię możliwości Roomba Combo J7+ odblokujemy z wykorzystaniem aplikacji, gdzie możemy zaplanować sprzątanie, stworzyć strefy sprzątania, te bez dostępu i bez mopowania oraz weryfikować rozpoznane przeszkody.

Zalety:

Technologia rozpoznawania brudu,

Automatyczne opróżnianie pojemnika na kurz,

Sterowanie głosowe,

Rozpoznawanie aż 80 typów obiektów,

Niewielki rozmiar stacji dokującej.

Wady:

Krótki czas pracy,

Wysoka cena w stosunku do oferowanych funkcji,

Mopy należy czyścić ręcznie,

Ograniczona funkcja mopowania.

Roborock Qrevo S

Ten popularny model kupimy już w cenie 2799 złotych i za te pieniądze otrzymamy sprzęt, który pozwoli zapomnieć o samodzielnym odkurzaniu i myciu podłóg. Stacja bazowa odpowiada za bezobsługowość tego urządzenia, ponieważ tam następuje opróżnianie pojemników i automatyczne mycie nakładek mopujących, obejmujące pranie wstępne, delikatne płukanie oraz szybkie wirowanie. Po takim zabiegu mamy pewność, że są one czyste i gotowe do dalszego sprzątania, a proces suszenia ciepłym powietrzem gwarantuje, że bakterie i pleśń nie będą się na nich rozwijać. Stacja opróżnia oczywiście pojemnik na kurz – ten trafia do specjalnego worka i nawet przez 7 tygodni nie musimy nic z nim robić. Roborock Qrevo S uzupełni też wodę, gdy urządzenie powróci do stacji z pustym pojemnikiem.

Ten robot sprzątający świetnie radzi sobie z usuwaniem kurzu, piasku, okruszków czy sierści, a siła ssania na poziomie 7000 Pa sprawi, że żaden brud się przed nim nie ukryje. Szczotka zastosowana w tym modelu została w całości wykonana z gumy, co w połączeniu ze specjalną konstrukcją zapewnia łatwiejsze czyszczenie tego elementu z włosów i sierści. Tak duża siła ssąca, w połączeniu z technologią Carpet Boost idealnie sprawdzi się podczas czyszczenia dywanów. Także tutaj nie zabrakło nowoczesnych rozwiązań rozpoznających przeszkody i pomagających w mapowaniu oraz późniejszym nawigowaniu po domu. Przy pomocy aplikacji możemy też sterować robotem, planując sesje sprzątania czy dostosowując jego pracę do konkretnych pomieszczeń.

Zalety:

Wysoka moc ssania (7000 Pa),

System mopowania z wibrującymi mopami,

Automatyczne podnoszenie mopów,

Automatyczne mycie mopów,

Wszechstronna stacja dokująca,

Precyzyjna nawigacja laserowa.

Wady: