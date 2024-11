Nowe MacBooki Pro z układami Apple M4

Koniec MacBooków z 8 GB RAM

Apple bardzo długo proponował klientom maszyny z 8 GB RAM, srogo przy okazji sobie licząc za rozbudowę takich wariantów do 16 GB. O ile macOS radził sobie na tych najsłabszych konfiguracjach jeszcze całkiem znośnie, to próby pracy z bardziej wymagającymi programami nie należały do przyjemnych, a ich kurczowe trzymanie w ofercie w latach 2023 i 2024 coraz bardziej wyglądało jak skok na dodatkową kasę.

Od końca października jednak nowym minimum jest 16 GB – wszystkie nowe komputery iMac, Mac Mini, MacBook Pro startują od tej wartości. Co ciekawe, z oferty także zniknął MacBook Air z 8 GB RAM – wszystkie warianty, nawet najstarsze z układem M2, startują z 16 GB w takiej samej cenie, co przy okazji wzbudziło zrozumiałe niezadowolenie klientów, którzy w ciągu ostatnich paru tygodni wybrali najprostszą konfigurację lub zdecydowali się na dopłatę do większej pojemności.

MacBooki Pro z układami M4

Topowa seria komputerów przenośnych Apple debiutuje z aż trzema nowymi procesorami, dostępnymi łącznie w 5 wariantach:

Apple Silicon M4: 10-rdzeniowy CPU, 10-rdzeniowy GPU, 16-rdzeniowy Neural Engine, zunifikowany RAM o pojemności 16, 24 lub 32 GB.

Apple Silicon M4 Pro: 12-rdzeniowy CPU, 16-rdzeniowy GPU, 16-rdzeniowy Neural Engine, zunifikowany RAM o pojemności 24 lub 48 GB.

Apple Silicon M4 Pro: 14-rdzeniowy CPU, 20-rdzeniowy GPU, 16-rdzeniowy Neural Engine, zunifikowany RAM o pojemności 24 lub 48 GB.

Apple Silicon M4 Max: 14-rdzeniowy CPU, 24-rdzeniowy GPU, 16-rdzeniowy Neural Engine, zunifikowany RAM o pojemności 36 GB.

Apple Silicon M4 Max: 16-rdzeniowy CPU, 40-rdzeniowy GPU, 16-rdzeniowy Neural Engine, zunifikowany RAM o pojemności 48 GB, 64 GB lub 128 GB

Wybór procesora wpływa nie tylko na wydajność, ale także dostępne porty – maszyny z układem M4 wyposażone będą w Thunderbolt 4, a jeśli będziemy chcieli mieć do dyspozycji komputer z najnowszymi złączami Thunderbolt 5, to musimy wybrać model z układem M4 Pro lub M4 Max

Nowe MacBooki otrzymał ulepszone ekrany Liquid XDR – maksymalna jasność SDR wynosi teraz 1000 nit, a szczytowa HDR 1600 nit. Po raz pierwszy za dopłatą dostępna jest też możliwość skonfigurowania maszyn w wersji z ograniczającym odblaski ekranem nanostrukuralnym

Wszystkie maszyny otrzymały nową kamerę 12 Mpix Center Stage, z funkcją Centrum uwagi, która automatycznie kadruje obraz tak, by rozmówca znajdował się w centrum kadru. Funkcja Widok blatu pozwala dzięki szerokiemu kątowi widzenia kamery na pokazanie zawartości biurka przed komputerem. Nowe mikrofony zapewniają studyjną jakość dźwięku. Za reprodukcję dźwięku odpowiada 6 głośników zgodnych z Dolby ATMOS.

Najtańszy MacBook Pro w ofercie wyceniony został na 8499 zł – z ekranem 14″ cali”, 16 GB RAM i pamięcią masową 512 GB. Najdroższy wariant, jaki da się skonfigurować, kosztuje 38249 zł – z ekranem nanostrukturalnym 16″, 128 GB RAM i 8 TB SSD.

Laptopy są dostępne w przedsprzedaży, a do normalnej sprzedaży trafią za parę dni, 8 listopada.