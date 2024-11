Home Tech To już jest koniec GeForce Experience. Poznaj następcę -NVIDIA App

To już jest koniec GeForce Experience. Poznaj następcę -NVIDIA App

GeForce Experience zna każdy użytkownik karty Nvidia. To bezpłatne oprogramowanie producenta, które ma na celu ułatwienie życia każdemu posiadaczowi karty graficznej GeForce. To nie tylko narzędzie do aktualizacji sterowników, ale kompleksowe rozwiązanie, które pozwala na optymalizację gier, nagrywanie rozgrywki, robienie zrzutów ekranu i wiele więcej. Od dzisiaj zostaje ono zastąpione przez NVIDIA App.