NVIDIA GeForce RTX 50 z GDDR7 Samsunga?

Samsung jest jednym z trzech największych producentów, którzy opracowali produkty z pamięcią GDDR7. Pozostali to oczywiście SK Hynix i Micron. To właśnie Micron dostarczał pamięci dla rodziny RTX 30 i 40, ale teraz czas na zmianę dostawcy. Za pamięć RTX 50 ma odpowiadać Samsung.

RTX 50 zapowiada się coraz lepiej

Podane informacje pochodzą z koreańskiego portalu Greened.kr. Oczekuje się, że pamięć Samsung GDDR7 zostanie zaadaptowana zarówno dla kart GeForce RTX 50 przeznaczonych do desktopów, jak również laptopów. Co prawda w przypadku laptopów producent może korzystać z propozycji GDDR7 od wszystkich trzech dostawców, ale Samsung ma pierwszeństwo. Dlaczego on? Powodem jest wczesna weryfikacja i walidacja po połączeniu z tym produktem.

Jak dotąd wiemy, że Nvidia planuje wykorzystanie pamięci GDDR7 zarówno 28 Gbps, jak i 32 Gbps. W szczególności RTX 5080 będzie tą, która wykorzysta najszybsze matryce pamięci , podczas gdy reszta oferty będzie trzymać się nieco bardziej konserwatywnej prędkości 28 Gbps. W przypadku RTX 5090 rozwiązanie 28 Gbps nadal zapewnia znaczny wzrost przepustowości, do 1792 GB/s (+78%) w porównaniu z przepustowością 1008 GB/s w RTX 4090. NVIDIA mogła wybrać 32 Gbps, ale 5090 wykorzystuje znacznie więcej chipów pamięci niż 5080 ze względu na szerszy 512-bitowy interfejs, co może mieć wpływ na zużycie energii przez całą płytę.

fot.: WCCF Tech

Samsung ogłosił już moduły pamięci 16 Gb i 24 Gb oparte na standardzie GDDR7 , a w planach na przyszłość jest osiągnięcie prędkości do 42,5 Gb/s. No cóż, nie pozostaje nic innego, jak tylko czekać na dalsze wieści o nowej rodzinie kart graficznych. Z pewnością przed targami CES 2025 jeszcze kilka przecieków się trafi.