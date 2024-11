Odkurzacze w świetnych promocjach na Black Week!

Sprzątanie nie musi być uciążliwym obowiązkiem, szczególnie gdy mamy do dyspozycji nowoczesne urządzenia, które znacząco je ułatwiają. Black Week to świetny moment, aby zaopatrzyć się w odkurzacz od marki Dreame, który sprawi, że porządki staną się szybsze i bardziej efektywne. Producent przygotował wyjątkowe promocje na różne modele, dzięki czemu każdy może znaleźć coś dla siebie, niezależnie od specyfiki domu czy indywidualnych potrzeb. Wybraliśmy kilka spośród dostępnych modeli w promocji, które oferują unikalne funkcje i technologie, dostosowane do różnych oczekiwań użytkowników.

Dreame R20 – mocny i wytrzymały

Dreame R20 to bezprzewodowy odkurzacz pionowy, oferujący imponującą moc ssania na poziomie 27 000 Pa. To doskonały sprzęt dla tych, którzy potrzebują szybkiego i efektywnego rozwiązania do sprzątania twardych podłóg oraz dywanów. Podświetlenie LED w głowicy sprawia, że żaden zakamarek nie umknie Twojej uwadze, a akumulator o pojemności 2900 mAh zapewnia aż 90 minut pracy, co wystarcza na sprzątnięcie większej powierzchni bez potrzeby ładowania.

R20 posiada również specjalnie zaprojektowaną szczotkę w kształcie litery V, która efektywnie usuwa brud i zapobiega plątaniu się włosów. Wbudowany wyświetlacz LCD dostarcza użytkownikowi kluczowych informacji, takich jak poziom naładowania baterii czy aktualny tryb pracy. Dzięki funkcji automatycznego dostosowywania siły ssania do poziomu zabrudzenia, sprzątanie jest nie tylko efektywne, ale także energooszczędne.

Dreame V12 Pro – lekki, ale bardzo skuteczny

V12 Pro to model, który łączy lekkość z wyjątkową efektywnością. Dzięki mocy ssącej 32 000 Pa bez trudu radzi sobie z każdym zabrudzeniem, a jednocześnie jest łatwy w obsłudze i poręczny. To idealny odkurzacz dla mieszkań, w których konieczne jest częste manewrowanie między różnymi powierzchniami, takimi jak dywany, panele czy kafelki. Trzy tryby pracy umożliwiają dostosowanie działania do aktualnych potrzeb.

V12 Pro posiada wytrzymały akumulator o pojemności 2700 mAh, zapewniający do 85 minut pracy w trybie Eco. Silnik o prędkości obrotowej 160 000 rpm gwarantuje skuteczne usuwanie nawet najtrudniejszych zabrudzeń, a 5-stopniowy system filtracji eliminuje do 99,95% alergenów, co sprawia, że jest doskonałym wyborem dla alergików. Dzięki ergonomicznemu uchwytowi oraz lekkiej konstrukcji, V12 Pro jest wyjątkowo wygodny w użytkowaniu, a dodatkowe akcesoria w zestawie pozwalają dotrzeć do trudno dostępnych miejsc.

Dreame V11 SE – świetny wybór na każdą kieszeń

Jeśli szukasz czegoś tańszego, ale wciąż bardzo skutecznego, Dreame V11 SE oferuje świetną moc ssania oraz praktyczne funkcje, które sprawiają, że idealnie nadaje się do szybkiego sprzątania mniejszych przestrzeni. Z mocą ssania 24 000 Pa i czasem pracy do 60 minut, idealnie nadaje się do szybkiego sprzątania mniejszych przestrzeni. Uniwersalna szczotka oraz zestaw akcesoriów sprawiają, że V11 SE radzi sobie zarówno z odkurzaniem dywanów, jak i twardych podłóg, a wbudowany wyświetlacz LCD dostarcza niezbędnych informacji podczas pracy.

Model V11 SE wyposażony jest w 12-cyklonowy system oczyszczania, który przedłuża żywotność filtra, zapewniając skuteczne usuwanie zanieczyszczeń. Dzięki lekkiej konstrukcji i wyważonemu designowi, V11 SE jest wygodny w przenoszeniu, co umożliwia łatwe sprzątanie sufitów i zasłon. Inteligentne zarządzanie energią optymalizuje czas pracy urządzenia, a technologia 7-stopniowej redukcji hałasu sprawia, że odkurzanie jest wyjątkowo ciche.

Dreame H12 Core – proste i szybkie sprzątanie

Dreame H12 Core to mopujący odkurzacz pionowy, który zapewnia prostotę i skuteczność w utrzymaniu czystości podłóg. Dzięki zaawansowanemu systemowi obiegu wody, H12 Core jednocześnie odkurza, mopuje i myje podłogi, co oszczędza czas i zwiększa efektywność. Inteligentny czujnik wykrywa stopień zabrudzenia i automatycznie dostosowuje siłę ssania oraz przepływ wody, co sprawia, że sprzątanie jest zoptymalizowane do maksimum.

Model H12 Core posiada szczotkę obracającą się z prędkością 180 obr./min, skutecznie usuwającą zarówno drobne pyłki, jak i większe zabrudzenia. Duże pojemniki na czystą i brudną wodę (odpowiednio 900 ml i 500 ml) pozwalają na dłuższe sprzątanie bez częstego opróżniania. Funkcja samoczyszczenia zapewnia, że H12 Core jest zawsze gotowy do pracy, a ekran LED oraz komunikaty dźwiękowe ułatwiają kontrolę nad urządzeniem. To idealne rozwiązanie dla tych, którzy cenią szybkie i wygodne sprzątanie.

Dla osób poszukujących bardziej zaawansowanych funkcji jest jeszcze podobny model H12 Dual.

Dreame H12 Dual – funkcjonalność i moc w jednym

H12 Dual to odkurzacz, który łączy zalety odkurzania i mopowania. Udoskonalona szczotka doskonale radzi sobie z brudem wzdłuż krawędzi, a funkcja samoczyszczenia zapewnia, że urządzenie zawsze jest gotowe do działania. Akumulator o pojemności 4000 mAh zapewnia do 60 minut pracy, co sprawia, że H12 Dual nadaje się również do dużych domów.

Urządzenie wyposażone jest w kilka trybów pracy, takich jak Auto, Suction, Standard oraz Turbo, co pozwala na dostosowanie działania do rodzaju zabrudzeń. Funkcja automatycznego suszenia mopa gorącym powietrzem po zakończeniu sprzątania gwarantuje higienę użytkowania, a dodatkowe akcesoria, takie jak szczotka szczelinowa 2w1 czy elektryczna miniszczotka, umożliwiają kompleksowe czyszczenie całego domu. Ergonomiczny design oraz stacja dokująca sprawiają, że H12 Dual jest łatwy w przechowywaniu i zawsze gotowy do pracy.

Dreame D10 Plus Gen 2 – niezawodny w codziennym sprzątaniu

D10 Plus Gen 2 to wszechstronny robot, który łączy funkcje odkurzania i mopowania. Dzięki mocy ssania wynoszącej 6000 Pa oraz wydajnemu akumulatorowi zapewniającemu do 285 minut pracy, jest idealnym wyborem dla tych, którzy szukają urządzenia do kompleksowego czyszczenia podłóg. Dzięki zaawansowanemu systemowi Smart Pathfinder™ robot radzi sobie doskonale z omijaniem przeszkód, a funkcja automatycznego opróżniania zbiornika na kurz sprawia, że sprzątanie staje się niemal całkowicie bezobsługowe.

Model ten wyposażony jest również w funkcję mopowania z trójstopniową regulacją przepływu wody, co pozwala na skuteczne i dokładne usuwanie zabrudzeń. Zbiornik na wodę o pojemności 150 ml oraz specjalnie zaprojektowane pady mopujące gwarantują, że podłogi będą lśniły czystością. D10 Plus Gen 2 to doskonałe rozwiązanie dla osób poszukujących wielofunkcyjnego robota, który poradzi sobie zarówno z odkurzaniem, jak i mopowaniem.

Dreame L10s Pro Ultra – idealny dla wymagających

Model L10s Pro Ultra to robot sprzątający, który doskonale sprawdzi się w dużych domach, gdzie liczy się pełna automatyzacja i oszczędność czasu. Wyposażony w system MopExtend™ i technologię DuoScrub™, skutecznie usuwa najtrudniejsze zabrudzenia – od rozlanego soku po drobinki jedzenia. Jego moc ssąca wynosi aż 7000 Pa, co sprawia, że jest jednym z najmocniejszych modeli na rynku. Dzięki nawigacji Pathfinder™ bez problemu porusza się po całym domu, a po zakończeniu sprzątania automatycznie opróżnia zbiornik na kurz i czyści pady mopujące, co zapewnia maksymalną wygodę użytkowania.

L10s Pro Ultra wyposażony jest także w system DuoScrub™, który wykorzystuje dwa obracające się mopy, zapewniające skuteczne usuwanie uporczywych zabrudzeń. Zbiornik na wodę o pojemności 80 ml utrzymuje odpowiednią wilgotność mopów, co gwarantuje, że podłogi będą umyte bez smug. Dzięki pełnej automatyzacji – od opróżniania zbiornika na kurz po mycie mopów – użytkownik może cieszyć się czystym domem bez większego wysiłku.

Użytkownicy, którzy cenią sobie pełną automatyzację i solidną moc ssania, powinni rozważyć również model L10s Ultra Gen 2, który oferuje bardziej zaawansowane funkcje oraz jeszcze większą moc sprzątania, spełniając nawet najbardziej wymagające potrzeby.

Dreame L10s Ultra Gen 2 – dla perfekcyjnych efektów sprzątania

L10s Ultra Gen 2 to robot sprzątający zaprojektowany do zadań specjalnych. Dzięki mocy ssącej 10 000 Pa, doskonale radzi sobie zarówno z dywanami, jak i twardymi podłogami oraz wilgotnymi plamami. Wyposażony w funkcję automatycznego opróżniania pojemnika na kurz oraz suszenia mopa gorącym powietrzem, gwarantuje czyste i higieniczne sprzątanie. Technologia ultradźwiękowego rozpoznawania dywanów umożliwia automatyczne dostosowanie mocy ssania do rodzaju powierzchni, co sprawia, że jest idealny zarówno dla miłośników dywanów, jak i tych preferujących twarde podłogi.

Robot L10s Ultra Gen 2 jest wyposażony w stację dokującą, która automatycznie opróżnia zbiornik na kurz, suszy mop gorącym powietrzem oraz uzupełnia wodę, dzięki czemu sprzątanie staje się niemal całkowicie bezobsługowe. Technologia Pathfinder™ oraz system 3D Adapt zapewniają precyzyjne mapowanie przestrzeni i dostosowanie trasy sprzątania, co sprawia, że robot omija przeszkody i dociera do trudno dostępnych miejsc. Jest to świetny wybór dla osób, które oczekują maksymalnej wygody i skuteczności w sprzątaniu.

W porównaniu do L10s Pro Ultra, model L10s Ultra Gen 2 posiada mocniejszy silnik o mocy ssania 10 000 Pa, co czyni go jeszcze bardziej skutecznym w usuwaniu zabrudzeń. Dodatkowo stacja dokująca w tym modelu jest bardziej zaawansowana, oferując funkcje suszenia mopa gorącym powietrzem i pełnej automatyzacji sprzątania.

W porównaniu do konkurencji L10s Ultra Gen 2 wyróżnia się mocą ssania oraz zaawansowaną stacją dokującą, która automatycznie suszy mopa gorącym powietrzem, zapewniając wyjątkową higienę. W przeciwieństwie do konkurencyjnych modeli, które często oferują jedynie podstawowe funkcje odkurzania, Dreame L10s Ultra Gen 2 jest w pełni zautomatyzowanym urządzeniem, wyposażonym w nowoczesne rozwiązania, takie jak ultradźwiękowe rozpoznawanie dywanów czy system 3D Adapt.

Promocje Black Week to świetna okazja, aby zakupić nowoczesny sprzęt do sprzątania, który znacząco ułatwi codzienne obowiązki i pomoże łatwiej utrzymać czystość w domu. Odkurzacze Dreame oferują różnorodne funkcje, które dostosują się do Twoich potrzeb – od zaawansowanych robotów sprzątających po lekkie i poręczne odkurzacze pionowe. Skorzystaj z atrakcyjnych ofert i wybierz sprzęt, który najlepiej spełni Twoje wymagania.