Ogromne przeceny Xiaomi z okazji Black Weeks. Którym sprzętem warto się zainteresować?

Xiaomi Redmi Note 13 Pro – lubię ten smartfon, a w tej cenie nawet bardzo

Xiaomi Redmi Note 13 Pro to jeden z tych smartfonów, który sprawia wrażenie o wiele droższego, niż jest w rzeczywistości. Biorąc go do ręki ma się wrażenie, że trzyma się model o wiele droższy. To zasługa szklanego tylnego panelu, który robi świetne wrażenie, ale mamy też do tego cienką obudowę (7,98 mm) i na pierwszy rzut oka trudno jest powiedzieć, że korpus jest plastikowy. To zasługa sztywności i ogólnej solidności całej konstrukcji, która dodatkowo jest odporna na zachlapania, zgodnie z normą IP54.

Wrażenie potęguje ekran. Z symetrycznymi ramkami, o przekątnej 6,67 cala. To panel AMOLED o rozdzielczości 1080 x 2400 pikseli ze 120 Hz odświeżaniem obrazu. Jakość obraz jest bardzo wysoka, na co składają się bardzo ładne kolory i perfekcyjna czerń. Ekran jest też bardzo jasny i zazwyczaj producenci przesadzają z podawaniem tego parametru. Xiaomi mówi o 1300 i ma to odbicie w rzeczywistości.

Płynność wyświetlanego obrazu to nie tylko wysoka częstotliwość odświeżania ekranu, ale też zasługa wydajnych podzespołów. Tutaj mym solidny procesor MediaTek Helio G99 Ultra, a do tego 8 GB pamięci RAM i 256 GB pamięci wbudowanej z możliwością rozszerzenia jej kartą pamięci microSD.

Na tyle obudowy z daleka machają do nas dwa główne obiektywy aparatów – jeden o rozdzielczości 200 Mpix z optyczną stabilizacją oraz z obiektywem ultraszerokokątnym o rozdzielczości 8 Mpix. Uzupełnia je dodatkowy aparat do zabawy makrofotografią. Stabilizacja obrazu idealnie przyda się podczas nagrywania filmów, ale również samo fotografowanie będzie wygodniejsze, bo zniweluje ona wszelkie nieprzewidziane drgania kadru.

Xiaomi Redmi Note 13 Pro to smartfon z gatunku tych długodziałających. To zasługa dużego akumulatora o pojemności 5000 mAh, który dzięki obsłudze ładowania o mocy 67 W naładujemy do pełna w niecałe 50 minut, a do 50% w nieco ponad kwadrans.

W ramach trwającej promocji Xiaomi Redmi Note 13 Pro jest tańszy aż o 500 zł i kupimy go za 1 099 zł, zamiast 1 599 zł. Promocja obowiązuje do 2 grudnia.

Xiaomi POCO X6 Pro to propozycja dla mobilnych graczy

Seria POCO skręciła jakiś czas temu w stronę gamingu i to właśnie głównie dla graczy kierowany jest model X6 Pro, który jest z jednej strony podobny, z drugiej nieco inny niż Redmi Note 13 Pro. Ale po kolei.

Przekątna ekranu jest taka sama i też jest to panel AMOLED o przekątnej 6,67 cala i 120 Hz odświeżaniem obrazu, ale o wyższej rozdzielczości 1220 x 2712 pikseli i obsługą Dolby Vision. W końcu dobra jakość obrazu to ważny element gier.

Ukłonem w kierunku graczy jest też procesor MediaTek Dimensity 8300 Ultra i do wyboru mamy 8 GB pamięci RAM i 256 GB pamięci wbudowanej lub 12 GB pamięci RAM i 512 GB pamięci wbudowanej. Podzespoły zostały odpowiednio przygotowana do zapewnienia wysokiej wydajności podczas grania w gry. I tak, dzięki technologii WildBoost 2.0, pamięć RAM pracuj z najwyższą częstotliwością w trakcie rozgrywki, a specjalna komora parowa dba o to, aby podzespoły nie przegrzewały się, a dzięki temu nie traciły wydajności z powodu zbyt wysokiej temperatury. Poprawione jest też próbkowanie dotyku, czyli mówiąc dokładniej, ekran z większą precyzją reaguje na dotyk, co znacznie podnosi wygodę sterowania.

Z myślą o graczach przygotowano też akumulator. Ma on pojemność 5000 mAh i obsługuje ładowanie z mocą 67 W, więc tak jak Redmi Note 13 Pro, ale dzięki obsłudze PowerDelivery 3.0 i Quick Charge 2.0 akumulator ładuje się do pełna w 45 minut. Dodatkowo, jeśli podłączymy smartfon do ładowania w trakcie grania w gry, energia nie będzie czerpana z akumulatora, co mocno go obciąża, a prosto z gniazdka.

Na wyposażeniu mamy też trzy aparaty – główny o rozdzielczości 64 Mpix z optyczną i elektroniczną stabilizacją obrazu, z obiektywem ultraszerokokątnym o rozdzielczości 8 Mpix i aparat do zdjęć macro. Nie zabrakło łączności 5G, szybkiego Wi-Fi 6, czytnika linii papilarnych w ekranie czy głośników stereo.

Xiaomi POCO X6 Pro jest przeceniony aż o 700 zł, z 1799 zł na 1 099 zł w wersji 8/256 GB oraz 600 zł w wersji 12/512 GB, z 1 899 zł na 1 299 zł. Promocja obowiązuje do 2 grudnia.

Xiaomi Pad 6, czyli czas na tablet!

Promocja na Xiaomi Pada 6 jest naprawdę gruba, ale zanim ceny, zajrzymy co ten sprzęt ma do zaoferowania. Główny element to oczywiście ekran i to nie byle jaki, bo o przekątnej aż 11 cali. Wyświetla on obraz o rozdzielczości 1800 x 2880 pikseli z aż 144 Hz odświeżaniem obrazu. Jest to panel IPS z bardzo ładnie nasyconymi kolorami i wysoką jasnością.

Pod maską jest bardzo dobrze, bo sercem tabletu jest procesor Qualcomm Snapdragon 870 5G mający do pary 6 GB pamięci RAM i 128 GB pamięci wbudowanej lub 8 GB pamięci RAM i 256 GB pamięci wbudowanej. Xiaomi Pad 6 nie ma łączności komórkowej, ale zapewnia szybkie Wi-Fi 6, na miejscu jest USB-C, Bluetooth 5.2 i aż cztery głośniki z Dolby Atmos. Do grania w gry i oglądania filmów sprawdzają się idealnie.

Warto zwrócić uwagę na to, jak wygląda Xiaomi Pad 6. Tablet jest wykonany z jednej bryły aluminium. To robi bardzo pozytywne wrażenie, a przy tym konstrukcja jest bardzo cienka, bo ma tylko 6,5 mm grubości i waży skromne 490 gramów.

Xiaomi chce, aby Pad 6 był urządzeniem wielozadaniowym, więc oddaje nam do dyspozycji ciekawe usprawnienia programowe. W tym możliwość łatwego dzielenia ekranu za pomocą prostego gestu, co pozwala mieć otwarte na ekranie dwa okna aplikacji, między którymi możemy przenosić pliki lub tekst. Stworzono też specjalne tryby wykorzystania głośników podczas wideokonferencji i dźwięk możemy być kierowany prosto do nas, a jeśli w pokoju mamy więcej osób, może płynąć wokół tabletu i trafiać do każdego z obecnych. Prowadzenie wideorozmów i nie tylko ułatwi zestaw aparatów – główny o rozdzielczości 13 Mpix oraz przedni o rozdzielczości 8 Mpix.

Duże możliwości tabletu wymagają solidnego zapasu energii i ten zapewnia akumulator o pojemności 8840 mAh z obsługą szybkiego ładowania przewodowego z mocą 33 W.

Xiaomi Pad 6 jest bardzo mocno przeceniony i wariant 6/128 GB kupimy aż o 800 zł taniej, czyli 999 zł zamiast 1 799 zł, ale promocja obejmuje też wariant 8/256 GB, który kosztuje 1 299 zł zamiast 1 999 zł.

Xiaomi 14T poleca się (nie tylko) do zdjęć

Mistrz światła, artysta nocy – tak Xiaomi określa Xiaomi 14T i ma to związek z jego możliwościami fotografii nocnej. Ale i nie tylko w nocy przyda nam się bardzo mocny zestaw aparatów przygotowanych wspólnie z marką Leica. Do dyspozycji mamy aparat główny o rozdzielczości 50 Mpix z dużą matrycą i optyczną stabilizacją obrazu, aparat o rozdzielczości 50 Mpix z portretowym teleobiektywem oraz aparat o rozdzielczości 12 Mpix z obiektywem ultraszerokokątnym. Leica nie tylko pracowały przy przygotowaniu aparatów, ale dostarcza również specjalne tryby fotograficzne pozwalające uzyskać zdjęcia stylizowane na te, zrobione legendarnymi aparatami marki.

Xiaomi 14T to wydajna bestia, co jest zasługą procesora MediaTek Dimensity 8300 wspieranego przez 12 GB pamięci RAM, a na pliki mamy 512 GB szybkiej pamięci wbudowanej (UFS 4.0). Jak na flagowca przystało, dostajemy pełen pakiet łączności z działaniem sieci 5G na czele, rozbudowanym, wielosystemowym GPS-em i szybkim Wi-Fi 6e.

Zdjęcia wykonane aparatami Leica obejrzymy na ekranie AMOLED o przekątnej 6,67 cala i rozdzielczości 1220 x 2712 pikseli, a za wysoką jakość wyświetlanych filmów i gier odpowiada 144 Hz odświeżanie obrazu oraz obsługa Dolby Vision. Xiaomi 14T może się też pochwalić wzorową czytelnością w Słońcu, co jest zasługą wysokiej jasności, która w piku ma sięgać 4000 nitów.

Zapotrzebowanie na energię obstawia akumulator o pojemności 5000 mAh, który dzięki obsłudze ładowania z maksymalną mocą 67 W naładujemy do pełna w 45 minut.

Xiaomi 14T w ramach promocji BlackWeeks, która w przypadku tego modelu trwa do 2 grudnia, kupimy taniej o 600 zł, czyli 2 399 zł zamiast 2 999 zł.

Wszystkie promocje Xiaomi z okazji Black Weeks znajdziecie pod tym adresem.