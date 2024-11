OneXFly F1 Pro – oto pierwszy handheld z Ryzen AI 300. Drogi, ale wart swej ceny

Układ AMD powstał po to, aby pozwolić na pełne wykorzystanie możliwości dawanych przez sztuczną inteligencję. Jak się nietrudno domyślić, umożliwia osiągnięcie wysokiej wydajność oraz daje szereg zaawansowanych rozwiązań, mających na celu podniesienie komfortu graczy. No i jak można się spodziewać – tanio nie jest.

Co oferuje OneXFly F1 Pro?

Przenośna konsola OneXFly F1 Pro dostępna jest w dwóch opcjach procesora, a każdy ma swoje wersje pamięci. Pierwsza to procesor to Ryzen AI 9 365 z 1 lub 2 TB pamięci, druga – Ryzen AI 9 HX 370 z 1, 2 lub 4 TB pamięci. Większość modeli ma 32 GB RAM, wyjątkiem największe wersje pojemnościowe HX 370, gdzie liczba ta wynosi 64 GB. Każda opcja to potężna wydajność oraz doskonała efektywność energetyczna. A ceny?

Najtańszy model – czyli Ryzen AI 9 365 z 32 GB RAM i 1 TB pamięci to w promocji 1099 USD (ok. 4,5 tys. zł). Najbardziej zaawansowany (Ryzen AI 9 HX 370, 64 GB RAM, 4 TB pamięci) to 1699 USD (ponad 7 tys. zł). Za co jeszcze – oprócz procesorów – tyle trzeba zapłacić?

Każdy model OneXFly F1 Pro to 7″ wyświetlacz OLED 144 Hz z pokryciem sRGB 152% oraz DCI-p3 112% , jasność maksymalna 800 nitów. W obudowie znalazły się porty USB-C 4.0 x 2, USB-A 3.0 x 1,3.5mm Audio Jack x 1, Micro SD 4.0 x 1, a jej wymiary wynoszą 263,6 mm x 98,2mm x 22, 6 mm. Za jakość grafiki odpowiada zintegrowany układ AMD Radeon 890M wykonany w architekturze RDNA 3.5 (taktowanie 2,9 GHz).

Biorąc pod uwagę, że urządzenie wykorzystuje wszystkie technologie AMD służące poprawie obrazu, można oczekiwać jego największej jakości. OneXFly F1 Pro zapowiada się zabójczo, a więc czekamy na pierwsze testy praktyczne. Może okazać się rynkowym hitem i podnieść poprzeczkę dla konkurencji.