Wyszukiwarka w ChatGPT – OpenAI na poważnie rywalizuje z Google

OpenAI rzuca wyzwanie Google – wyszukiwarka wbudowana w ChatGPT ma łączyć moc sztucznej inteligencji z funkcjonalnością tradycyjnej wyszukiwarki

Chociaż wiele firm ma już swoje chatboty, które dostarczają nam informacji na różne tematy, to pozyskiwane w ten sposób informacje i tak pochodzą z wyszukiwarki konkurencji, najczęściej od Google’a i ewentualnie z Bing. Jest to więc zależność od rozwiązań rywala, a tego przecież nikt nie chce. Niedawno pojawiły się doniesienia, że Meta pracuje właśnie nad własną wyszukiwarką, a teraz OpenAI ogłosiło modernizację ChatGPT, przekształcając popularnego chatbota w wyszukiwarkę internetową.

Jak twierdzi firma we wpisie na blogu, ChatGPT jest teraz lepszy niż kiedykolwiek w przeszukiwaniu sieci i jest w stanie szybko i sprawnie udzielać odpowiedzi na zadane pytania, zawsze dołączając linki do odpowiednich źródeł. Funkcja wyszukiwania została wbudowana chatbota, co potwierdza nowa ikona pojawiająca się pod polem tekstowym. Możemy ją wybrać ręcznie lub zdać się na ChatGPT, który sam zdecyduje, czy z niej skorzystać. Wyszukiwanie będzie dostępne na stronie ChatGPT.com, a także w aplikacjach na komputery stacjonarne i urządzenia mobilne. Użytkownicy ChatGPT Plus, Team oraz ci z listy oczekujących SearchGPT już dostali dostęp do tej nowości, podczas gdy użytkownicy wersji Enterprise i Edu będą musieli poczekać jeszcze kilka tygodni. W przypadku osób, które korzystają z darmowego wariantu chatbota, oni wyszukiwanie dostaną w ciągu najbliższych miesięcy.

By stworzyć swoją wyszukiwarkę, OpenAI nawiązało współpracę z wieloma dostawcami wiadomości i danych, aby zapewnić użytkownikom aktualne informacje o pogodzie, akcjach, sporcie, wiadomościach i mapach. Wszystko ma zawierać linki prowadzące nas do oryginalnego źródła, a odnośniki będą pojawiać się w widocznym miejscu. Po kliknięciu w przycisk „Źródło” pojawi nam się panel boczny z odniesieniami.

Wyszukiwarka ChatGPT obiecuje lepsze wyróżnianie i przypisywanie informacji z wiarygodnych źródeł wiadomości, co przyniesie korzyści odbiorcom, a jednocześnie zwiększy zasięg wydawców takich jak my, którzy tworzą dziennikarstwo najwyższej jakości — powiedziała Pam Wasserstein, prezes Vox Media.

OpenAI twierdzi, że wyszukiwanie ChatGPT jest obsługiwane przez „dopracowaną wersję GPT-4o, po przeszkoleniu przy użyciu nowych technik generowania danych syntetycznych, w tym destylacji wyników z OpenAI o1-preview”. Firma planuje dalsze ulepszanie tej funkcji, skupiając się szczególnie na zakupach i podróżach.