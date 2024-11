Paczkomat obok ciebie ma godzinę graniczną. Oto co powinieneś o niej wiedzieć i jak ją sprawdzić

Paczkomaty stojące w całej Polsce są podzielone na strefy, a dla każdej z nich obowiązuje inna godzina graniczna. To czas, do którego paczka musi zostać dostarczona do urządzenia, aby jeszcze tego samego dnia została podjęta przez kuriera i wysłana w dalszą drogę. Jeśli więc będziecie cisnąć, żeby paczka wyszła jak najszybciej to możliwe, musicie tej godziny pilnować. Strefy są cztery, oznaczone literami od A do D. Zazwyczaj strefa A przypisana jest największym miastom lub ich dzielnicom, a im dalej w alfabecie, tym bardziej wędrujemy do mniejszych miejscowości oraz wsi.

Jak informuje InPost na swoim blogu, już od 15 listopada 2024 roku wprowadzona zostanie aktualizacja przypisania kodów pocztowych w ramach organizacji podziału strefowego. Czyli to kod pocztowy miejsca naszego zamieszkania i znajdującego się w jego pobliżu Paczkomatu/PaczkoPunktu, a także zlecenie podjazdu dla kuriera będzie decydować o godzinie granicznej. Począwszy od strefy A, godzina graniczna to 16:00, a więc na wrzucenie paczki mamy najwięcej czasu. Im dalej w las, tym czas się skraca i tak dla strefy B godzina graniczna to już 15:00, dla strefy C – 14:00, zaś dla strefy D – 13:00.

Godzina graniczna dla Paczkomatu. Jak ją sprawdzić?

Godzinę graniczną przypisaną do kodu pocztowego najłatwiej sprawdzić na specjalnej stronie InPost. Wpisujemy tam kod pocztowy naszego miejsca zamieszkania i natychmiast dostajemy informację o strefie i godzinie granicznej, której nie możemy przekraczać, jeśli liczymy na podjęcie paczki jeszcze tego samego dnia. Dla wybranych kodów pocztowych wspomniana godzina może ulec zmianie po 15 listopada, więc lepiej wtedy jeszcze raz zajrzeć na tę stronę i upewnić się, że jest taka sama (albo została zaktualizowana).

Czytaj też: InPost Pay to kolejna rewolucja na polskim rynku. Tylko o co właściwie z tym chodzi?

Przy okazji odsyłam do niedawnego tekstu Joanny, opisującego nowość w postaci InPost Pay. Usługa ta ma działać jak płatność i dostawa w jednym. Dzięki temu cały koszyk i zamówienie zrobione w sklepie internetowym może zostać przeniesione do apki InPost. Oznacza to ni mniej, ni więcej, że niezależnie od liczby sklepów, w których właśnie składamy zamówienia, po skorzystaniu z tej opcji wszystkie będą widoczne w jednej aplikacji. Więcej o tym rozwiązaniu znajdziecie pod powyższym linkiem.