Śpieszmy się kochać usługi UPC – tak szybko Play je wyłącza. Jest szansa, że będzie coś w zamian

Według informacji jakie podał serwis Wirtualnemedia.pl, przyszła pora na zakończenie świadczenia usługi UPC TV Go. Stanie się to wraz z końcem lutego 2025 roku. Przypuszczalnie do tego czasu Play będzie chciało wykonać przesiadkę aktywnych użytkowników na własną usługę o nazwie Play Now, w której znajdziemy nie tylko kanały telewizyjne dostarczane drogą internetową, ale również szereg treści VoD. Warto wspomnieć, że UPC TV Go było znane wcześniej pod nazwą Horizon Go i oferowało dostęp do pakietu blisko 150 kanałów telewizyjnych z poziomu urządzeń mobilnych i telewizorów Smart TV.

Podobne rozwiązanie oferują również inni operatorzy: w Canal+ mamy usługę Canal+ online, abonenci Vectry mają do dyspozycji TV Smart Go, zaś użytkownikom Polsat Box oferuje się Polsat Box Go. Przy okazji wychodzi na to, że nowy właściciel UPC miał już od pewnego czasu ochotę pozbyć się konkurencyjnej dla Play Now usługi – z komunikatów na stronie operatora można wyczytać, że termin zakończenia działania UPC TV Go został przesunięty na nieco późniejszy termin. Co ważniejsze, zmiany w pakiecie dostępnych usług nie wpływają na cennik i nie mogą stanowić podstawy wypowiedzenia umowy.

Play nadal sprząta po przejęciu UPC. Operator utrzymuje, że skarg nie przybywa

Przejęcie UPC przez Play sfinalizowano pod koniec sierpnia 2023 roku. Od tamtej pory trwa sukcesywna migracja użytkowników, która wiąże się między innymi z wymianą dekodera. Warto przypomnieć, że do tej pory nowy właściciel zlikwidował również sieć salonów sieci kablowej UPC, serwis internetowy Moje UPC, a także aplikację UPC Connect oraz usługę Wi-Free. Jednocześnie Play utrzymuje, że liczba skarg po przejęciu UPC nie uległa zwiększeniu. Skargi jednak są, a do tej pory do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wpłynęło łącznie kilkadziesiąt zgłoszeń, dotyczących pogorszenia się jakości usługi oraz obsługi klienta.

Warto przypomnieć, że stosunkowo niedawno, bo pod koniec września UOKiK zakwestionował zakwestionował praktyki polegające na automatycznym uruchomieniu przez operatorów usług dodatkowych bez uzyskania na to wyraźnej zgody konsumentów i pobieraniu za nie płatności. Podjął również decyzję o rekompensacie za takie działania dla klientów byłego UPC, a obecnie Play. Na cenzurowanym znalazł się również Canal+, któremu za podobne praktyki grozi kara w wysokości nawet 10% obrotu. Więcej o sprawie przeczytacie pod powyższym linkiem.