PlayStation 5 Pro obsługuje Unreal Engine 5 znacznie lepiej niż poprzednik

Jak pokazano w nowym filmie udostępnionym przez Cycu1 , demo The Matrix Awakens Unreal Engine 5 działa znacznie lepiej na nowo wydanym systemie niż na systemie bazowym bez dedykowanej poprawki, która pozwoliłaby demu w pełni wykorzystać moc i funkcje PS5 Pro. Dlatego jeśli zaliczasz się do graczy, dla których efekty wizualne stoją na pierwszym planie, to model dla Ciebie!

PlayStation 5 Pro – zobacz rozgrywkę w praktyce

Poniższy klip wideo prezentuje demo The Matrix Awakens, które wyciska wszystkie możliwości z Unreal Engine 5. Jest to pierwszy klip pokazujący, jakie efekty wizualne potrafi zapewnić ten silnik. Wygląda to lepiej niż w przypadku jakiejkolwiek innej konsoli dostępnej obecnie na rynku. Zmiana rozdzielczości w celu utrzymania stałej wydajności jest dość zauważalna w niektórych sekwencjach, ale nadal imponujące jest to, jak PlayStation 5 Pro radzi sobie z tym wymagającym demo, które wykorzystuje pierwszą wersję Unreal Engine 5, w której brakuje wielu ulepszeń wprowadzonych na przestrzeni lat.

Jeszcze lepiej byłoby zobaczyć uruchomione na PS5 Pro demo The Matrix Awakens , gdyby Unreal Engine 5 zaktualizowano do najnowszej wersji silnika. A trzeba zauważyć, że wprowadzone w silniku poprawki – ostatnie miały miejsce w październiku – znacznie podnoszą jakość grafiki oraz animacji. Jednak skoro już jest bardzo dobrze, to w przyszłości można spodziewać się, że będzie jeszcze lepiej.

Czytaj też: Recenzja PlayStation 5 Pro. Ekskluzywny kaprys, który skradł moje serce