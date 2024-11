15 lat bez wymiany baterii w pociągach? Ta technologia to umożliwia

Siedem takich pociągów wodorowych ma kursować u naszych zachodnich sąsiadów. Jak wynika z zapowiedzi producenta, wyposażone w anody litowo-tytanowe i ogniwa pryzmatyczne, użyte baterie mają cechować się nawet 15-letnią żywotnością. W ostatecznym rozrachunku ma to pozwolić na kursowanie pociągów bez konieczności korzystania z linii energetycznych i przy zerowych emisjach gazów cieplarnianych.

To właśnie redukcja powstawania związków pokroju metanu czy dwutlenku węgla przyświeca inżynierom projektującym technologie oddelegowane do wytwarzania energii w ekologiczny sposób. O ile jednak auta zasilane wodorem są wprowadzane od co najmniej kilku lat (choć, trzeba uczciwie przyznać, dość nieskutecznie) tak pociągi napędzane w ten sam sposób to zdecydowanie mniej popularna koncepcja.

Według dyrektora generalnego Saft, Cedrica Duclosa, użycie technologii jego firmy na potrzeby zastosowań trakcyjnych zapewnia wyraźne korzyści względem poprzednich generacji akumulatorów litowo-jonowych. Wśród największych korzyści nowego rozwiązania wymienia się zwiększone bezpieczeństwo i niezawodność, ograniczone emisje dwutlenku węgla, wyższą żywotność i większą moc.

Pociągi zasilane wodorem to wciąż dość słabo rozwinięta koncepcja. Nowe akumulatory mają pomóc w jej popularyzacji

Wiele innych akumulatorów litowo-jonowych posiada anody wykonane z węgla lub grafitu. W tym przypadku jest to natomiast konstrukcja oparta na tytanianie litu. Poza tym, zamiast formatu cylindrycznego, inżynierowie postawili na pryzmatyczny, dzięki czemu akumulatory są mniejsze, bardziej niezawodne i trwałe. Z tego względu takie baterie mają mieć co najmniej 10-letni okres użytkowania, dochodzący do 15 lat.

Czas pełnego naładowania takiego urządzenia wynosi zaledwie kilkadziesiąt minut. Problemem nie jest rzekomo ani całkowite rozładowanie, ani występujące zwarcia czy urazy mechaniczne. To z kolei przekłada się na podwyższony poziom bezpieczeństwa użytkowania tej technologii. Poza sektorem kolejowym takie akumulatory mogą być stosowane nawet w przestrzeni kosmicznej.