Wskazali najlepsze lokacje na panele słoneczne. Mieszkasz tutaj? Nawet się nie zastanawiaj

Gdzie w Polsce zainstalować fotowoltaikę? Najlepsze lokalizacje na panele słoneczne

Jednym z podstawowych czynników wpływających na efektywność instalacji fotowoltaicznych jest nasłonecznienie, które zależy od szerokości geograficznej i ukształtowania terenu. Dane mówią wszystko. Wynika z nich, że południe Polski, dzięki swojemu położeniu, charakteryzuje się większą ilością promieniowania słonecznego, jako że roczne nasłonecznienie wynosi tam około 1100–1200 kWh/m², podczas gdy na północy wynosi mniej, bo około 900–1000 kWh/m². Dokładne szczegóły co do waszej lokalizacji możecie podejrzeć sami, bo darmowe narzędzie udostępnione na PVGIS (Photovoltaic Geographical Information System) pozwala dokładnie oszacować potencjał energetyczny dla wybranych miejsc.

Południowo-zachodnie regiony Polski, takie jak Dolny Śląsk czy Małopolska, mają nieco lepsze warunki nasłonecznienia. Jednak różnice w uzyskach energii między północą a południem wynoszą około 10–15%, co oznacza, że w praktyce nawet instalacje na Pomorzu również mogą być efektywne. To o tyle ważne, że dla farm fotowoltaicznych lokalizacja jest szczególnie istotna, ale kluczowe znaczenie mają też inne czynniki. Przykład? Na północy Polski łatwiej znaleźć duże, niepodzielone działki, szczególnie na terenach byłych PGR-ów, podczas gdy na południu problematyczny jest historyczny podział gruntów, co utrudnia realizację wielkoskalowych projektów.

Tego typu dane są kluczowe dla inwestorów, którzy poszukują akurat gruntów pod swoje fotowoltaiczne inwestycje. W przypadku instalacji przydomowych różnice w nasłonecznieniu mają jednak mniejsze znaczenie, bo średnie roczne nasłonecznienie na poziomie 1000 kWh/m² w większości regionów Polski wystarcza, aby były one opłacalne. Ważniejsze są tutaj czynniki takie jak orientacja dachu (najlepiej na południe), kąt nachylenia paneli, brak zacienienia oraz odpowiednie dostosowanie systemu do lokalnych warunków. Pamiętajmy też, że wybór miejsca instalacji zależy także od lokalnych warunków atmosferycznych, takich jak częstotliwość opadów czy zachmurzenie, a technologia fotowoltaiczna ciągle się rozwija. Zapewnia nam to nie tylko coraz lepsze rozwiązania technologiczne, ale również tańsze produkty.

Podsumowując więc, pomimo tego, że południowe regiony Polski mają przewagę w nasłonecznieniu, różnice między nimi a północą są na tyle niewielkie, że właściwie każda lokalizacja w kraju może być odpowiednia. Dzięki dobremu projektowi i odpowiednim ustawieniom instalacji fotowoltaicznych energia słoneczna jest dostępna dla wszystkich – zarówno właścicieli domów, jak i przedsiębiorstw.