Projekt Tundra ma uratować elektrownie węglowe

Projekt Tundra może sprawić, że prąd z węgla przestanie być tak “brudny”

Elektrownie węglowe są aktualnie istnymi “wrogami” środowiska. Kojarzą się bowiem od dawna z wysoką emisją dwutlenku węgla (CO 2 ) i tym samym zanieczyszczaniem środowiska. Jednak dzięki zaawansowanej technologii wychwytywania i składowania CO 2 , ludzkość może zapewnić tym ciągle kluczowym w energetycznej mieszance elektrowniom drugie życie. Jednym z kluczowych projektów w tym obszarze jest amerykański Projekt Tundra, który już teraz zyskuje globalne uznanie i wsparcie finansowe. Trudno się temu dziwić, bo jeśli jego założenia zostaną spełnione, a wyniki będą obiecujące, to jego przeprowadzenie raz na zawsze odmieni przyszłość elektrowni węglowych.

Projekt Tundra rozgrywa się aktualnie w Stanach Zjednoczonych, a dokładniej mówiąc, Północnej Dakocie i ma na celu zademonstrowanie, że elektrownie opalane węglem brunatnym mogą znacząco zmniejszyć emisję dwutlenku węgla, jeśli odpowiednio podejdzie się do jego przechwytywania i składowania. Jest to o tyle ważne, że te elektrownie generują ogromne ilości energii, ale także znaczną ilość dwutlenku węgla, co z kolei przyczynia się do globalnego ocieplenia. W przypadku Projektu Tundra, specjaliści skupiają się na Milton R. Young Station, czyli elektrowni o mocy 705 MW, która spala węgiel brunatny, której dwa bloki energetyczne mają wychwytywać aż 4 mln ton dwutlenku węgla rocznie.

Co z kolei stanie się z przechwyconym dwutlenkiem węgla, który normalnie trafiłby do atmosfery? W tym podejściu zgromadzone CO 2 jest transportowane i składowane w głębokich formacjach geologicznych, czyli pod ziemią. Efekt? Dwutlenek węgla przestaje szkodzić środowisku, a ludzkość może nadal korzystać z paliw kopalnych, co w przypadku elektrowni emitujących ten gaz cieplarniany może zapewnić im drugą młodość. To innowacyjne podejście jest o tyle istotne, że wiele krajów wciąż polega na węglu jako głównym źródle energii. Trudno się więc dziwić, że rząd USA wsparł tę inicjatywę kwotą 4,1 mln euro w ramach większego finansowania o łącznej wartości 350 milionów euro. Jest to pierwsza transza funduszy, które umożliwią dalszy rozwój tej kluczowej technologii.

Tego typu podejście do utrzymania elektrowni węglowych w użytku jest ważne również dla nas – Polaków. Mogłoby się wprawdzie wydawać, że rola węgla spadła w ostatnich latach do poziomu, który kieruje nas ku ekologicznej przyszłości, ale w praktyce nasz kraj nadal bazuje głównie na elektrowniach węglowych, które odgrywają kluczową rolę w sezonie grzewczym i w czasach bezwietrznej oraz pochmurnej pogody. Dlatego właśnie implementacja podobnych projektów wychwytywania i składowania dwutlenku węgla w polskich elektrowniach z pewnością może pomóc w osiągnięciu celów związanych z redukcją emisji. Przykład Projektu Tundra pokazuje, że nawet węglowe jednostki energetyczne mogą być przekształcone w bardziej ekologiczne rozwiązania, co z kolei stanowi ważny krok w stronę neutralności klimatycznej.

