Bezpieczeństwo przeglądarek…, czyli co dokładnie?

Czy Opera to bezpieczna przeglądarka?

Jako że cyberbezpieczeństwo to skomplikowany temat, a w dzisiejszym świecie dane każdego z nas są cenniejsze, niż może nam się wydawać, wybieranie “bezpiecznych narzędzi” jest podstawą. Dlatego właśnie najważniejsze w kwestii Opery są filary bezpieczeństwa, które są budowane na fakcie, że ta przeglądarka ma swoją siedzibę w Norwegii, co oznacza, że podlega surowym regulacjom Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Ten europejski standard narzuca wysokie wymagania dotyczące prywatności danych, obligując firmy do gromadzenia minimalnej ilości danych na temat użytkowników, informowania o ich przetwarzaniu oraz oferowania możliwości pobrania lub usunięcia tych danych. To samo w sobie zmniejsza ryzyko nieuprawnionego zbierania lub udostępniania informacji i oznacza również, że Opera musi przechowywać dane użytkowników w Europie, gdzie są chronione zgodnie z ramami prawnymi RODO.

Wchodząc z kolei w technikalia samej przeglądarki, Opera jest dostępna w kilku wersjach (tradycyjnej, GX, Mini oraz Touch) i oferuje szereg podstawowych oraz dodatkowych funkcji bezpieczeństwa. Zacznijmy od tego, że jest oparta na otwartym kodzie źródłowym Chromium, co oznacza, że korzysta z dobrze znanej infrastruktury bezpieczeństwa Chromium. Oznacza to, że Opera oferuje najwyższej klasy funkcje zabezpieczeń, takie jak sandboxing, protokół szyfrowania DNS oraz regularne aktualizacje zabezpieczeń. Dodatkowo Opera automatycznie pomaga użytkownikom weryfikować, czy odwiedzane strony są bezpieczne, sprawdzając domeny stron w porównaniu z listą znanych złośliwych witryn i ostrzegając na bieżąco użytkowników, gdy ci próbują odwiedzić jedną z nich. Jednocześnie nie wchodzi z buciorami w naszą prywatność, bo aby ją chronić, sprawdza jedynie nazwę domeny (np. google.com), a na dodatek nie gromadzi w tym procesie żadnych danych.

Z kolei łatwo dostrzegalna ikona bezpieczeństwa obecna obok adresu URL w Operze potwierdza, że połączenie między urządzeniem użytkownika a stroną jest szyfrowane, co oznacza, że poufne informacje, takie jak dane logowania czy płatności, są bezpieczne i nie mogą zostać przechwycone. Idąc dalej, Opera oferuje też wbudowany w przeglądarkę blokadę reklam i mechanizmów śledzących, co zapewnia, że ruch użytkownika w sieci nie jest przechwytywany, a irytujące reklamy przechodzą do historii. To szczególnie istotne dla mniej zaawansowanych użytkowników, ponieważ niektóre reklamy na podejrzanych stronach mogą ukrywać złośliwe oprogramowanie, a mechanizmy śledzące mogą zbierać szczegółowe informacje o ich aktywności. Gdyby tego było mało, firma prowadzi również własny program bug bounty, nagradzając badaczy za znajdowanie i zgłaszanie potencjalnych luk w zabezpieczeniach. To proaktywne podejście zapewnia użytkownikom dostęp do najnowszych osiągnięć w zakresie bezpieczeństwa przeglądarek.

Wisienką na torcie zabezpieczeń Opery jest wbudowany, darmowy VPN z szyfrowaniem AES-256, który również nie wymaga logowania i nie gromadzi żadnych danych o aktywności. Mamy na to niezbite dowody, bo aby zapewnić prywatność podczas przeglądania, Opera niedawno zleciła audyt swojego VPN firmie Deloitte, czyli renomowanemu audytorowi z „Wielkiej Czwórki”. Niemiecka firma zajmująca się cyberbezpieczeństwem, Cure53, również przeprowadziła audyt VPN, aby upewnić się, że jest on bezpieczny i rzeczywiście taki właśnie się okazał. VPN szyfruje ruch użytkownika w sieci, ukrywa adres IP i pomaga chronić dane przeglądania podczas korzystania z niezaufanych sieci Wi-Fi, takich jak te w kawiarniach czy na lotniskach. Jeśli jednak chcesz być całkowicie bezpieczny, to nigdy nie korzystaj z tego rodzaju sieci, a korzystając z Opery, rozważ ulepszenie darmowego VPN do płatnej wersji Opera VPN Pro, która chroni już “całe urządzenie”.

Wedle zewnętrznego audytu, VPN w przeglądarce Opera jest bezpieczny

Podsumowując, mogę was zapewnić, że żadna przeglądarka nie jest w 100% odporna na zagrożenia, ale Opera daje użytkownikom wystarczająco dużo zaawansowanych narzędzi, aby ci bezpiecznie poruszali się po sieci. Nie rozwiązuje jednak największego problemu użytkownika – nieuważności. Największym zagrożeniem w naszym życiu jesteśmy bowiem niezmiennie my sami i tyczy się to również świata wirtualnego, więc jeśli chcecie pozostać bezpiecznymi w Internecie, to powinniście zadbać o odpowiednią edukację w tym zakresie i nie rozleniwiać się zanadto przed ekranem. Wyszkolony i czujny użytkownik, to bowiem jedyna gwarancja prawie 100-procentowego bezpieczeństwa. Opera z kolei jest w tej kwestii bardzo cennym narzędziem, w które powinniście się wyposażyć.