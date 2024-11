realme GT 7 Pro debiutuje w Polsce z genialną promocją na start

realme GT 7 Pro – specyfikacja

Najnowszy flagowy model od realme oferuje nam poczwórnie zakrzywiony, 6,78-calowy wyświetlacz Eco² OLED z odświeżaniem 120 Hz, częstotliwością próbkowania dotyku 2600 Hz, a szczytowa jasność wynosi tutaj zawrotne 6500 nitów. Za żywe i realistyczne wrażenia wizualne odpowiada obsługa szerszej gamy kolorów DCX-Ps 120%, obsługa HDR10+ i Dolby Vision. Ekran chroni szkło Corning Gorilla Glass 7i. Po stronie aparatów dostajemy 16-megapikselową kamerkę do selfie oraz potrójną konfigurację z tyłu.

realme GT 7 Pro dostał aparat główny 50 Mpix z OIS, teleobiektyw 8 Mpix z 3-krotnym zoomem optycznym i 8-megapikselowy aparat z obiektywem ultraszerokokątnym. Smartfon oferuje nam pierwszą w branży funkcję fotografii podwodnej z klasą szczelności IP69, która umożliwia fotografowanie na głębokości do 2 metrów przez 30 minut, choć warto pamiętać, że producent rekomenduje wykorzystywanie tego trybu w słodkiej wodzie. Dostępne są też tryby wspierane przez sztuczną inteligencję:

Szybka migawka AI – usprawnia fotografowanie akcji z niezrównaną prędkością i wyrazistością. Obsługuje 30 zdjęć na sekundę z czasem otwarcia migawki 1/10 266 sekundy.

– usprawnia fotografowanie akcji z niezrównaną prędkością i wyrazistością. Obsługuje 30 zdjęć na sekundę z czasem otwarcia migawki 1/10 266 sekundy. Tryb widoczności w nocy AI – odpowiada za wyraźne zdjęcia w warunkach słabego oświetlenia.

– odpowiada za wyraźne zdjęcia w warunkach słabego oświetlenia. Live Photo – funkcja pomaga w łatwiejszym dzieleniu się zdjęciami w serwisach społecznościowych.

Jak już wspomniałam, sercem GT 7 Pro jest układ Snapdragon 8 Elite, czyli najnowszy flagowy chipset firmy Qualcomm. Zbudowany w 3nm procesie technologicznym zapewnia niezrównaną szybkość i energooszczędność, a także wyższą wydajność opartą na sztucznej inteligencji. Za zasilanie odpowiada ogromna bateria o pojemności aż 6500 mAh. Jest to oczywiście ogniwo krzemowo-węglowe, które cechuje się trwałością i wydajnością nawet w bardzo niskich temperaturach (do -30 °C). Smartfon naładujemy z mocą 120 W, więc do 50% naładujemy go w zaledwie 13 minut, a do pełna w 37 minut.

Nakładka realme UI 6.0, pod której kontrolą działa nowy flagowiec, wzbogacona jest przez NEXT AI, sztuczną inteligencję dającą dostęp do takich funkcji, jak Szkicownik AI do przerabiania prostych rysunków w szczegółowe wizualizacje czy Superrozdzielczość AI, która spodoba się fanom gier mobilnych.

realme GT 7 Pro – ceny w Polsce i promocja na start

Smartfon debiutuje w kolorach pomarańczowym i szarym, a jego design inspirowany jest planetą Mars. Ramki wykonano z aluminium klasy lotniczej, co zapewnia mu trwałość, a użytkownikom komfort użytkowania.

Do 15 grudnia realme GT 7 Pro dostępny będzie w specjalnej promocji, w ramach której smartfony zostaną przecenione, a dodatkowo dostaniemy do nich ładowarkę 120 W gratis. Do wyboru mamy dwa warianty pamięci:

GT 7 Pro (12/512) w cenie 3999 zł, dostępny w sieciach sklepów: Media Expert, RTV Euro AGD, Media Markt, x-kom, Komputronik, a także na Allegro oraz realmeshop.pl, a także u operatorów sieci Play, T-mobile oraz Plus.

w cenie 3999 zł, dostępny w sieciach sklepów: Media Expert, RTV Euro AGD, Media Markt, x-kom, Komputronik, a także na Allegro oraz realmeshop.pl, a także u operatorów sieci Play, T-mobile oraz Plus. GT 7 Pro (12/256) w cenie 3699 zł, do kupienia w sieciach sklepów: Media Expert, RTV Euro AGD, Media Markt, x-kom, a także na Allegro oraz realmeshop.pl.

Od 16 grudnia ceny będą prezentowały się następująco: