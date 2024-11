Redmi Watch 5 oficjalnie – jeszcze większy ekran i dłuższy czas pracy

Seria Redmi K80 nie pojawia się poza Chinami, a przynajmniej nie pod tą nazwą, bo niektóre modele debiutują na globalnym rynku jako urządzenia POCO. Inaczej jest w przypadku smartwatchy submarki, bo poprzednie generacje Redmi Watch są szerzej dostępne i zapewne najnowszy model również zaliczy międzynarodową premierę.

Poznajmy specyfikację Redmi Watch 5

Redmi Watch 5 przeszedł w tym roku szereg zmian, zaczynając już od samej konstrukcji, ponieważ producent powiększył w nim ekran, który ma teraz 2,07”. Udało się to jednak uzyskać poprzez zmniejszenie ramek otaczających wyświetlacz. Mają one 2 mm grubości, a ekran pokrywa 82% przedniego panelu. Obudowę wykonano ze stopu aluminium premium z obrotową koronką ze stali nierdzewnej dla dodatkowej elegancji i intuicyjnej kontroli. Ponadto obsługuje siedem opcji szybkiego odpinania paska. Zaprezentowano też nowy pasek magnetyczny Kona Leather Magnetic Strap. Cała konstrukcja jest wodoodporna do 5ATM, więc podczas pływania czy uprawiania innych sportów wodnych nie trzeba go zdejmować.

Smartwatch obsługuje ponad 150 trybów sportowych, w tym aktywności na świeżym powietrzu, a w precyzyjnym śledzeniu pomaga niezależne pozycjonowanie GNSS. Nie brakuje również funkcji skupionych na monitorowaniu zdrowia. Redmi Watch 5 oferuje 24-godzinny pomiar tętna, śledzenie SpO2, zarządzanie stresem i analizę snu, zasilane przez samodzielnie opracowane algorytmy. Ponadto nowy chip AFE zapewnia lepszą dokładność pomiaru tętna. Sporo nowości wprowadza HyperOS 2, który zapewnia bezproblemowe działanie zegarka, obsługując aplikacje innych firm, a także dając dostęp do takich funkcji, jak inteligentne sterowanie domem, powiadomienia o skupieniu i inteligentne zarządzanie pojazdami. Nie zabrakło NFC do płatności czy usprawnionej łączności z wieloma urządzeniami.

Redmi Watch 5 dostał też znacznie pojemniejszą baterię 550 mAh, która zapewnia do 24 dni pracy przy typowym użytkowaniu w wersji Bluetooth. Wariant eSIM jest mniej żywotny, bo przy typowym korzystaniu z zegarka, bateria wystarcza na jakieś 12 dni. Tutaj warto też wspomnieć, że wariant eSIM obsługuje również samodzielne połączenia, wiadomości i 25 godzin ciągłej funkcjonalności krótkofalówki.

Ceny Redmi Watch 5 zaczynają się od 599 juanów (~340 zł) za wariant Bluetooth i 799 juanów (~450 zł) za wersję eSIM.