Remotly – zdalny dostęp zawsze, wszędzie i dla każdego

Remotly powstawało długo, ale nie może to dziwić, biorąc pod uwagę fakt, że producent chciał doprowadzić aplikację do perfekcji. Jest ona nie tylko konkurencją dla największych graczy na rynku – jak AnyDesk czy TeamViewer – ale ma uniknąć wpadek, jakie zaliczała konkurencja w trakcie ostatnich miesięcy. Już w trakcie jej przygotowywania wiele firm oraz osób prywatnych z całego świata wyrażało nią zainteresowanie, ponieważ kolejne informacje na temat jej możliwości wskazywały na to, że będziemy mieć do czynienia z prawdziwym przełomem.

Dla kogo jest Remotly?

Odpowiedź na to pytanie jest krótka: dla wszystkich. Aczkolwiek warto dodać parę przykładów, ponieważ nie wyjaśnia ona praktycznych zastosowań Remotly. W przypadku pracowników zdalnych możliwość pracy z każdego miejsca i w każdych warunkach zapewnia funkcja Connect Anywhere oraz sieć serwerów rozmieszczonych na całym globie. Dzięki zastosowanej akceleracji sprzętowej zapewniona jest najwyższa jakość połączenia nawet w niskiej jakości sieci. Opcja zdalnego wybudzania pozwala połączyć się z maszynami w stanie hibernacji.

Grywasz w gry? Remotly zapewnia do 240 k/s dla 1080p i 60 k/s w 4K oraz najniższe na rynku opóźnienia w streamowaniu wideo. Oferuje nie tylko możliwość podłączenia aż trzech graczy do jednego komputera, ale również połączenia do starych komputerów z grami vintage (obsługuje nawet Windows 7!) czy z urządzenia Android w trybie gier do komputera.

Jeśli chodzi o bardziej profesjonalne zastosowania, tu Remotly ma coś dla szefów oraz adminów. Zapewnia pełen dostęp do kontroli połączeń, możliwość postawienia własnego serwera relay oraz zbudowania własnej, bezpiecznej infrastruktury sieciowej, a także pełną ochronę przed fraudami i nieautoryzowanym dostępem osób trzecich. Firmowe dane zawsze będą bezpieczne. Możesz spać spokojnie mając pewność, że nikt niepowołany nie będzie w stanie ich przejąć lub choćby podejrzeć.

Remotly oferuje także możliwość przydzielania licencji oraz grupowania urządzeń w celu łatwiejszego zarządzania nimi i np. wprowadzania aktualizacji (co można zasygnalizować użytkownikom poprzez wyciemnienie ekranu). Dla asystentów technicznych przygotowano narzędzie Quick Support we własnym brandingu oraz możliwość połączenia z dowolną maszyną za pomocą funkcji ConnectAnywhere.

Czym Remotly wyprzedza konkurencję?

Oczywiście Remotly nie jest jedyną aplikacją tego typu na rynku, jednakże zastosowane rozwiązania sprawiają, że wyprzedza konkurencję i wyznacza nowe standardy. Wiąże się to również z podniesieniem poziomu komfortu dawanego użytkownikom niezależnie od tego, do jakich zastosowań planują użycie aplikacji. Producent Remotly, czyli Mirillis Core, to uznany producent, jak dotąd kojarzony przede wszystkim z rozwiązaniami z branży gamingowej, które znalazły globalne uznanie.

Nie może zatem dziwić, że ogłoszenie prac nad najnowszą aplikacją wywołało duże zainteresowanie, tym bardziej, że producent ma zamiar uniknąć wszystkich błędów konkurencji i zawojować rynek. W jaki sposób chce tego dokonać?

Po pierwsze – bezpieczeństwo. To istotne przede wszystkim przy zastosowaniach związanych z firmami. Ochrona dokumentów zawierających ważne informacje handlowe czy związane z własnością umysłową ma priorytetowe znaczenie. Dlatego w Remotly zastosowano szyfrowania end-to-end oraz AES-256. Tu należy dodać, że end-to-end dla połączenia dwóch użytkowników odbywa się z użyciem klucza RSA4096 w komputerach z modułem TMP 2.0, co całkowicie wyklucza możliwość przyjęcia transmisji i zdeszyfrowania. Poziom bezpieczeństwa podnosi również autoryzacja wszystkich połączeń przychodzących (z możliwością dodania urządzenia łączącego się do listy zaufanych, aby nie trzeba było go za każdym razem autoryzować). Sama aplikacja będzie miała zabezpieczenia, które skutecznie zapobiegną cyberatakom takim, jakich doświadczyło w 2024 AnyDesk czy TeamViewer.

Po drugie – pełna wygoda i elastyczność. Kiedy połączenie P2P nie jest możliwe, Remotly daje możliwość łatwego dodania z panelu administratora własnych, prywatnych serwerów połączeniowych. Dzięki temu wszystkie czynności zdalne – zaczynając od ruchów myszką, kończąc na przesyłaniu plików – pozostają na serwerze organizacji. Tymczasem konkurencyjne rozwiązania wykorzystują w tym celu serwery zewnętrzne, co nie może zagwarantować w 100% pełnej prywatności i ochrony. Ponadto nie ma problemów z czatem głosowym, dzięki któremu wygodnie komunikujesz się z resztą zespołu oraz udostępniania gier znajomym. Mówiąc wprost – ta nowoczesna, innowacyjna aplikacja umożliwia dosłownie wszystko!

Po trzecie – niskie koszty. Z Remotly zapewniona jest nielimitowana liczba jednoczesnych połączeń, a zarazem możliwe obsłużenie kilkumiesięcznych peaków, bez konieczności wykupywania licencji na cały rok! A co więcej – w pakiecie Home licencja jest bezpłatna, zaś w pakiecie Commerial oferuje model rozliczeń “pay as you go”, czyli płacisz tylko za wykorzystane godziny.

Remotly – lepszego rozwiązania nie znajdziesz

Remotly to unikalna w skali światowej, niezwykle innowacyjna aplikacja, dzięki której zdalna łączność jest szybka, sprawna oraz całkowicie bezpieczna. W chwili obecnej jest to już niezwykle wszechstronne rozwiązanie, które zyska dodatkowo na funkcjonalności – w planach jest m.in. dodanie czatu tekstowego, dodanie spotkań typu “jeden do wielu”, zaś dla graczy będzie dodane streamowanie na platformy YouTube i Twitch.

Z Remotly życie staje się przyjemniejsze i łatwiejsze. Dlatego już dzisiaj zobacz, jakie plany ma dla Ciebie producent i wybierz najlepiej odpowiadający Tobie lub Twojej organizacji.