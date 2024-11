AMD Ryzen 7 9800X3D pozamiatał – uzyskał ponad 1000 FPS w CS2!

Dyrektor generalny ASUS China, Tony Yu, podzielił się kilkoma wynikami testów procesora AMD Ryzen 7 9800X3D, działającego z imponującym podkręceniem do 6,9 GHz. Osiągnięcie podkręcenia przy użyciu chłodzenia LN2 zostało ocenione w szeregu gier i aplikacji, a wyniki były wręcz szokujące.

AMD Ryzen 7 9800X3D – stworzony do rozgrywek

Dzięki technologii 3D V-Cache drugiej generacji, AMD Ryzen 7 9800X3D oferuje ogromny potencjał gamingowy już po wyjęciu z pudełka. Ale można go także podkręcać, co oznacza, że ​​entuzjaści overclockingu mogą wycisnąć z tego gamingowego giganta mnóstwo dodatkowej wydajności. W pokazanym filmiku wykorzystano płytę główną ASUS ROG Crosshair X670E Gene z procesorem AMD Ryzen 7 9800X3D taktowanym z częstotliwością 6,7–6,9 GHz. W systemie testowym działał procesor graficzny NVIDIA GeForce RTX 4090 z 32 GB pamięci DDR5-6000 (CL30). Przy tych podkręconych ustawieniach układ pobiera 200 W mocy przy obciążeniu szczytowym, co przekracza jego granicę TDP wynoszącą 120 W, ale w grach jest to zupełnie inna historia.

W Cinebench R23 procesor uzyskał 30 513 punktów. W Counter-Strike 2 osiągnął średnio 1262,9 FPS przy ustawieniach 1080p Max, co jest mniej więcej taką samą wydajnością, jaką osiągnął Intel Core i9-14900K. Choć 14900K osiągnął ponad 1300 FPS, działał również na znacznie wyższej częstotliwości 8 GHz, zużywając znacznie więcej energii w porównaniu do 100 watów 9800X3D.

Czytaj też: AMD Ryzen 9800X3D – już wszystko jasne. Czy to dobry procesor dla graczy?

W Valorant Ryzen 7 9800X3D osiągnął ponad 2000 FPS w menu wyboru postaci, a średnia podczas sesji gry przy tych samych maksymalnych ustawieniach 1080p wynosiła blisko 1100 FPS. A co równe istotne, przy podkręceniu do 6,9 GHz pobór mocy wynosił około 100 W. To daje nam pokaz imponującej wydajności, jaką ma do zaoferowania Zen 5 i 2. generacja 3D V-Cache.

Biorąc pod uwagę, że zdecydowana większość graczy gra w tytuły e-sportowe w rozdzielczości 1080p, Ryzen może zapewnić zadziwiająco wysoką liczbę klatek na sekundę, co doskonale sprawdzi się w przypadku procesorów graficznych nowej generacji i najnowszych monitorów, które oferują wysokie częstotliwości odświeżania. Układ ten ma znaleźć się dzisiaj na rynku. Cena producenta to 479 USD, czyli ok. 1950 złotych. I wszystko wskazuje na to, że jest wart swej ceny!