Samsung planuje składane ekrany w handheldach?

Niedawno Światowa Organizacja Własności Intelektualnej (WIPO) opublikowała patent Samsunga, odkryty przez 91Mobiles . Opisuje on urządzenie, które wykorzystuje składane wyświetlacze w przenośnym urządzeniu do gier. Szkice zawarte w patencie przedstawiają, jak takie urządzenie będzie wyglądać – jeśli kiedykolwiek zostanie zrealizowane.

Co planuje Samsung?

Podobno patent złożył Samsung Display Co., czyli dział firmy odpowiedzialny za ekrany. Pokazuje, że przenośne urządzenie do gier składa się od środka, podobnie jak seria Galaxy Z Flip, co zwiększa jego przenośność. Po obu stronach znajdują się wbudowane elementy sterujące do gier. Elementy sterujące obejmują okrągłe joysticki lub d-pady, a także kilka dodatkowych przycisków w dolnej części urządzenia.

Można również dostrzec przyciski naramienne na bocznej ramce, ale nie jest jasne, czy są to prawdziwe przyciski, czy raczej coś innego. Samsung mógłby użyć Flex Hinge, a wyświetlacz mógłby być wyposażony w Ultra Thin Glass firmy Samsung, który jest podstawą w innych składanych urządzeniach firmy.

Paten jest globalny, a co ciekawe – złożony przez Samsunga około dwa lata temu. Minęło już sporo czasu, a że nie było żadnej wskazówki od Samsunga na temat przenośnego urządzenia do gier, istnieje prawdopodobieństwo, że pozostanie ono w formie patentu. Póki co świeże plotki sugerują, że Samsung pracuje nad składanym urządzeniem z trzema ekranami, które miałoby zostać wprowadzone na rynek w przyszłym roku .