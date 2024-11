Solidigm prezentuje dysk o gigantycznej pojemności. Ma sprostać wymaganiom SI

Dyski twarde przeznaczone dla szkoleń SI są szeroko dostępne w pojemnościach do 24 TB. Ale do praktycznych zastosowań potrzeba 10 petabajtów (PB) pamięci masowej. Oznacza to, że firma szkoląca model potrzebuje 417 dysków. Niesie to ze sobą problemy praktyczne do rozwiązania – od zapewnienia im miejsca i zasilania po odpowiednie chłodzenie. Dzięki nowemu dyskowi sprawa staje się łatwiejsza.

Dysk Solidgim – 122 TB pamięci na żądanie

Solidigm niedawno ogłosił, że jego dysk SSD o największej pojemności ma nazwę D5-P5336. Pojawi się na rynku w pierwszym kwartale 2025 roku. Pojemność 122 TB to ponad pięć razy więcej niż 24 TB. Dlatego do stworzenia przestrzeni 10 PB potrzeba tylko 84 dysków. Tak czy owak 122 TB to przestrzeń, którą trudno sobie wyobrazić.

Aby uzmysłowić sobie, ile to miejsca, Solidgim daje poglądowy obraz – taka przestrzeń pozwala zapisać w jakości 4K każdy film, który trafił do kin w trakcie lat 90-tych. Albo całą zawartość katalogu piosenek The Beatles – ponad… 144 tysiące razy. Albo zebrane dzieła Williama Szekspira – ponad 17 milionów razy. Wszystko w pudełku wielkości talii kart. Jeśli zapełnilibyśmy go muzyką, zapewniło by to 186,5 roku słuchania non-stop. Wow? Jak najbardziej!

Solidigm dostarcza na rynek już czwartą generację dysków SSD opartych na QLC NAND. Dzięki temu bariera 100 TB dla pojedynczego urządzenia stała historią. Każda generacja nośników przyniosła skoki nie tylko w gęstości, ale także w wydajności, wytrzymałości i niezawodności. Jak czytamy na stronie producenta: “Architekci i inżynierowie Solidigm poświęcili niezliczone godziny, aby stworzyć najgęściej upakowany dysk SSD na rynku, ustanawiając nowy standard branżowy w zakresie gęstości pamięci masowej i wydajności”.

Oczywiście dysk nie jest dostępny dla konsumentów, ale dla firm. Niestety, jego cena nie została podana, ale wiemy natomiast, że D5-P5336 obsługuje tryby niskiego poboru mocy, umożliwiając każdemu dostosowanie mocy i wydajności do wymagań własnego systemu pamięci masowej. Dostępne są także jego wersje z mniejszą pojemnością – od 7 do 61 TB.