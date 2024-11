Mocne premiery – aparat Sony A1 II i obiektyw Sony FE 28-70 mm f/2 GM

Sony A1 II – jest szybciej i lepiej

Sercem najnowszego Sony A1 II jest matryca 50,1 Mpix CMOS Exmor RS, która współpracuje z procesorem obrazu BIONZ XR oraz wyspecjalizowanym układem AI, który pozwala na pracę układu AF z rozpoznawaniem obiektów w czasie rzeczywistym. Odświeżony sensor ma niższy poziom szumów przy średnich i wysokich wartościach ISO w stosunku do poprzedniej wersji. Migawka mechaniczna pozwala uzyskać czasy do 1/8000 sekundy, a elektroniczna do 1/32000 sekundy.

W trybie seryjnym A1 II jest w stanie wykonywać do 30 klatek na sekundę z pełnym podglądem obrazu i działającym AF, którego pomiary wykonywane są 120 razy na sekundę, co pozwala na precyzyjne śledzenie celów w ruchu. W aparacie zaimplementowane zostało wstępne przechwytywanie, które pozwala utrwalić obrazy do sekundy sprzed naciśnięcia spustu migawki. Układ AI wspomaga pracę AF, pozwalając na dokładną identyfikację celów, rozpoznawanie części ciała i szacowanie pozycji podczas ruchu. Najnowsza wersja nie wymaga już wskazania rodzaju celów – proces rozpoznawania może być całkowicie automatyczny.

Sony A1 II wyposażony został w migawkę niwelującą zniekształcenia związane z ruchem obiektu i prędkością odczytu matrycy. Usprawniony układ stabilizacji obrazy ma skuteczność do 8,5 EV w centrum kadru i do 7 EV na brzegach, A1 II może także korzystać z hybrydowego trybu „aktywnego dynamicznego” w czasie filmowania.

Sony A1 II wyposażony został w monitor LCD o przekątnej 3,2 cala i regulacji pozycji w 4 osiach. Wizjer EVF ma 9437184 punktów aktywnych, przekątną 0,64″ i powiększenie 0,9×

Pełna specyfikacja aparatu jest dostępna tutaj.

Sony FE 28-70 mm f/2 GM

Premierze najnowszego korpusu towarzyszy także premiera nowego obiektywu typu zoom.

Konstrukcja obiektywu: 20 elementów w 14 grupach (3 soczewki asferyczne, 3 soczewki XA, 3 soczewki Super UD i 1 soczewka ED), powłoki Nano AR II

Kąt widzenia: 75°-34° (FF)

Liczba listków przysłony: 11 (przysłona zaokrąglona)

Minimalna przysłona: f/22

Stabilizacja: 5,5 EV OIS, 7,5 EV IBIS+OIS

Minimalna odległość ogniskowania: 38 cm

Maksymalny współczynnik powiększenia: ×0,23

Rozmiar filtra: 86 mm

Wymiary (średnica × długość): 92,9 mm × 139,8 mm

Waga: 918 g

Sony FE 28-70 mm f/2 GM to pierwszy obiektyw zoom z rodziny G Master ze światłem f/2 w całym zakresie pracy. Zaawansowana konstrukcja zbliża go parametrami do szkieł stałoogniskowych. Szybki AF zapewniają aż 4 silniki liniowe XD (extreme dynamic), sterujące dużą i masywną grupą soczewek ogniskujących z prędkością wystarczającą, by zapewnić pełną współpracę z korpusem A9 III. Pierścień ostrości może pracować w trybie manualnym z liniową charakterystyką, pierścień ogniskowej ma regulowany opór pracy, pierścień przysłony może działać z klikiem lub bez. System kompensacji pola widzenia zapobiega oddychaniu podczas zmian ostrości. Elementy optyczne wykorzystują powłoki Nano AR II do redukcji flar i ghostingu.

Wszystkie przyciski i łączenia są uszczelnione, a przednia soczewka pokryta została powłoką fluorową zapobiegającą osadzaniu się brudu i wilgoci.

Pełna specyfikacja obiektywu dostępna jest tutaj.

Zarówno Sony A1 II jak i Sony FE 28-70 mm f/2 GM dostępne będą od grudnia 2024 roku. Sugerowane ceny wynoszą około 33 tys. zł za aparat i około 16 tys. zł za obiektyw.