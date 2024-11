Wi-Fi 8 będzie identyczne z Wi-Fi 7. Poza paroma wyjątkami, które zrobią różnicę

Łączność internetowa bezprzewodowa szybko ewoluuje w ciągu ostatnich lat. Podczas gdy wielu użytkowników dopiero zaczęło przyjmować standard Wi-Fi 6, Wi-Fi 7 zostało już wdrożone w styczniu tego roku, trafiając do płyt głównych Intel Z890, a także płyt głównych AMD X870/E. A jak zmienią się połączenia dzięki jeszcze nowszemu standardowi?

Wi-Fi 8 – bez zaskoczeń, ale z udoskonaleniami

WiFi 8 nie zwiększy przepustowości i pod wieloma względami będzie identyczne z WiFi 7, jednak wprowadzi ulepszoną koordynację urządzeń oraz punktów dostępowych, a także kilka nowych udoskonaleń, które zapewnią bezproblemową łączność. Zamiast podwoić przepustowość danych, jak to miało dotąd miejsce przy każdej generacji, skupi się na zwiększeniu wydajności istniejących prędkości transferu, aby zapewnić lepszą wydajność.

Jednym z pomysłodawców zmian jest MediaTek, który opublikował kilka sposobów na ulepszenie Wi-Fi 8. Jeśli zostaną zatwierdzone, mogą zostać wprowadzone do nowego standardu. Te ulepszenia dotyczą optymalizacji koordynacji między punktami dostępu i podłączonymi urządzeniami. Funkcje takie jak Coordinated Spatial Reuse (Co-SR) i Coordinated Beamforming (Co-BF) to jedne z najlepszych technik optymalizacji, które mają na celu wzmocnienie połączenia sygnału między punktami dostępu i urządzeniami.

fot.: MediaTek

Rozwiązanie Coordinated Spatial Reuse może usprawnić komunikację między punktami dostępowymi w celu optymalizacji mocy wyjściowej. Zakłada się, że przepustowość wzrośnie o 15–25%. Rozwiązanie to zastąpi rozwiązanie Spatial Reuse wprowadzone w standardzie Wi-Fi 6 i umożliwi punktom dostępowym koordynowanie mocy wyjściowej w celu usprawnienia komunikacji. Z kolei Coordinated Beamforming może kierować sygnały bardziej precyzyjnie w sieci kratowej, pozwalając na zwiększenie przepustowośc o o kolejne 20-50%.

Następnie jest Dynamic Sub-Channel Operation (DSO) , który może dynamicznie przydzielać pasmo zgodnie z możliwościami urządzenia. Samo to może zwiększyć przepustowość aż o 80%. Tak więc zamiast rezerwować urządzeniu subkanał do szybszego pobierania pliku ze względu na obecność lepszych anten Wi-Fi, DSO Wi-Fi 8 pozwoli punktowi dostępowemu zdecydować, które urządzenie powinno otrzymać większy priorytet. Refined Modulation to kolejna technika, która może wprowadzić dokładniejsze regulacje przepustowości, aby umożliwić płynniejsze przejścia w sile sygnału, co poprawi transmisję o 5-30%, gdy poruszasz się po domu.

Podsumowując: Wi-Fi 8 polega na ulepszeniu istniejącego standardu WiFi 7 przy zachowaniu tej samej przepustowości 23 Gb/s, modulacji 4096QAM, liczby kanałów i identycznych pasm częstotliwości, takich jak 2.4, 5 i 6.