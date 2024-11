Kosmolodzy nie mogli wyjaśnić wcześniejszych sygnałów, a już mają nowy. Zastanawia ich wyjątkowa powtarzalność tego FRB

Do jego wykrycia posłużył badaczom interferometr radiowy CHIME. Zlokalizowane na terenie Kolumbii Brytyjskiej obserwatorium wykryło powtarzalne źródło szybkich błysków radiowych. Jak na razie udało się zidentyfikować 22 wyemitowane z jego okolic wybuchy. Co ciekawe, owe źródło znajduje się na obrzeżach spokojnej galaktyki, co nadaje całej sprawie dodatkowej aury tajemniczości.

Dotychczasowe ustalenia na temat FRB 20240209A zostały opisane w formie preprintu dostępnego w bazie serwisu arXiv. Co mogą nam powiedzieć na ten temat przedstawiciele McGill University odpowiedzialni za przeprowadzone badania? Jak opisuje, powtarzający się FRB 20240209A został namierzony w lutym 2024 roku. do 31 lipca zidentyfikowano natomiast łącznie 22 błyski dochodzące z tego samego źródła.

Nowy sygnał opisany jako FRB 20240209A pochodzi z obrzeży spokojnej galaktyki. Jego cechy nadają mu wiele wyjątkowości, którą naukowcy próbują teraz wyjaśnić

Większość z nich okazała się wąskopasmowa i miała szerokość pasma wynoszącą 20–50% w paśmie obserwacyjnym CHIME. W toku prowadzonych ekspertyz ich autorzy uznali, że FRB 20240209A doświadcza gwałtownych epizodów, w czasie których dochodzi do zwiększonej aktywności. To fenomen pokrywający się z innymi znanymi szybkimi błyskami radiowymi o powtarzalnym charakterze.

Jeśli chodzi o galaktykę, z której docierają rzeczone sygnały, to jest ona jasna i dość spokojna. To galaktyka eliptyczna wykazująca przesunięcie ku czerwieni wynoszące 0,138. Dlaczego to istotne? Bo mówimy o pierwszym znanym nauce powtarzalnym FRB powiązanym ze spokojną galaktyką – podobnie zresztą jak pierwszym wywodzącym się z galaktyki eliptycznej. Poza tym uwagę kosmologów zwróciło wyjątkowo duże przesunięcie tego źródła od środka obserwowanej galaktyki. Ich zdaniem istnieje kilka potencjalnych wyjaśnień, lecz za na najbardziej prawdopodobne uznają to, w myśl którego chodzi o gromadę kulistą.