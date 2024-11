Przyjdą Niemcy i w kilka chwil zamienią twój dom w elektrownię

Fotowoltaiczny system plug-in. Niemcy uczą, jak szybko zapewnić sobie panele słoneczne

Indielux i EPP Solar zaprezentowały światu swój najnowszy system fotowoltaiczny typu plug-in, a więc taki, którego proces montażowy jest bardzo uproszczony. Nie jest to oczywiście zestaw w formie np. przyczepki, którą ot wpina się do gniazdka elektrycznego w domu, ale i tak ma on znacznie wpłynąć na rozpowszechnienie się paneli słonecznych wśród indywidualnych użytkowników. Zwłaszcza tych, którzy poszukują wydajnego i ekonomicznego rozwiązania solarnego. Tak przynajmniej twierdzą obie firmy, reklamując swój zestaw o mocy od 3 do aż 6 kW, który ma przede wszystkim umożliwiać użytkownikom zasilanie domów energią słoneczną poprzez omijanie tradycyjnych i bardziej skomplikowanych instalacji fotowoltaicznych.

Kluczową cechą prostoty tego nowego systemu jest technologia ready2plugin opracowana przez Indielux. Tradycyjnie systemy fotowoltaiczne (PV) wymagają profesjonalnego montażu, skomplikowanego okablowania i specjalistycznego sprzętu, aby zintegrować się z instalacją elektryczną w domu. Ready2plugin całkowicie to zmienia, umożliwiając użytkownikom podłączenie systemu solarnego bezpośrednio do sieci elektrycznej za pomocą standardowej wtyczki i to bez konieczności korzystania z usług elektryka. System spełnia niemieckie standardy i jest zgodny z przepisami obowiązującymi w Niemczech, Francji, Austrii, Hiszpanii czy Polsce. Nie musicie się też bać o jego bezpieczeństwo, bo jest wyposażony w funkcję, która ogranicza moc oddawaną do sieci publicznej do 800 watów, co zapewnia zgodność z lokalnymi przepisami.

Jednak wspomniane 6 kW, to ponad siedem razy więcej od tego, ile energii system może odprowadzić do sieci publicznej. Jak więc wykorzystać tę pozostałą energię? Spokojnie, firma ma na to świetne rozwiązanie, bo zapewnia gniazdko elektryczne o mocy 2000 i 3000 watów, które zaspokoją zapotrzebowanie nawet w chwili kompletnego braku prądu. System zawiera oczywiście zarówno inwerter (Growatt WR SPH 3000 TL BL-UP), jak i urządzenie do monitorowania przepływu energii, a użytkownicy mogą monitorować zużycie energii w czasie rzeczywistym i maksymalizować autokonsumpcję dzięki jednostce magazynującej o pojemności 7,7 kWh, która przechowuje nadmiar energii do późniejszego wykorzystania. Gdyby tego było mało, użytkownicy mogą też rozwijać pierwotne instalacje, dzięki wysokiemu wsparciu modułowości.

Jedną z głównych zalet tego systemu solar plug-in jest jego przystępna cena, bo wedle zapowiedzi, w porównaniu do tradycyjnych systemów fotowoltaicznych z magazynowaniem energii, nowy system opracowany przez Indielux i EPP Solar pozwala na redukcję kosztów instalacji nawet o 55%. Koszty montażu zaczynają się od około 4700 euro, czyli 20000 zł, co samo w sobie stanowi bardziej budżetową alternatywę dla konwencjonalnych systemów. Firmy oferują również w tym momencie specjalne zniżki dla wczesnych użytkowników przed oficjalnym wprowadzeniem systemu na rynek. Innymi słowy, chętni do zakupienia tego systemu w przedsprzedaży, zapłacą mniej za finalny produkt, a tak się składa, że trafi on m.in. do Polski.

Z zapewnień wynika, że nie jest to byle “system-składak” w formie byle inwertera, magazynu energii oraz paneli słonecznych. Podkreśla to fakt, że zawiera nawet dwustronne panele fotowoltaiczne, które wychwytują światło słoneczne z obu stron, aby zoptymalizować produkcję energii. Dzięki zastosowaniu tej zaawansowanej technologii paneli, system może produkować do 6600 kWh energii rocznie w optymalnych warunkach, co jest szczególnie skuteczne w maksymalizacji wydajności energetycznej, umożliwiając tym samym właścicielom domów generowanie większej ilości energii na mniejszej powierzchni.