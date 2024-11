Szybki Internet Orange – 5G czy światłowód?

Internet światłowodowy to najpewniejszy dostęp do Internetu

Pewność, szybkość i bezawaryjność – te trzy określenia powinniśmy mieć w głowie, kiedy myślimy o światłowodzie. Sam światłowód to wiązka kabli z włókna szklanego, który jako nośnik informacji wykorzystuje światło. Jak dobrze wiemy, nie znamy nic szybszego od światła. Technologia jest wykorzystywana do szeroko pojętej transmisji danych. Wszędzie tam, gdzie potrzebujemy przesłać je bardzo szybko i mówimy tu nie tylko o Internecie, ale choćby sygnale telewizyjnym, ale też światłowody są wykorzystywane w medycynie, na przykład w kamerach endoskopowych.

W tym materiale interesuje nas Internet. Poza szybkością przesyłania danych główną cechą światłowodu jest wspomniana pewność i bezawaryjność. W przeciwieństwie do kabli miedzianych nie jest podatny na zjawiska meteorologiczne. Internet nie zwalnia w trakcie burzy i jest na dobrą sprawę bezawaryjny. Kable światłowodowe są podatne wyłącznie na uszkodzenia fizyczne i ich największym wrogiem są koparki i… szczury. W przypadku koparek mówimy o zwykłym błędzie ludzkim. Przez ostatnie cztery lata korzystania z Internetu światłowodowego miałem tylko jedną awarię Internetu trwającą ok 4 godzin właśnie z powodu przerwania kabla podczas remontu ulicy. Więc jak łatwo się domyślić, są to bardzo rzadkie przypadki.

Ze względu na to, że w zdecydowanej większości przypadków światłowody znajdują się pod ziemią, występujące w Polsce na co dzień zjawiska pogodowe nie są dla nich zagrożeniem. Burze i spadające w ich trakcie gałęzie nie uszkodzą kabli, nie są im straszne żadne wichury. Na dobrą sprawę tylko skrajnie ekstremalne zjawiska, jak trzęsienia ziemi czy powodzie są w stanie im zagrozić.

Ze szczurami jest to bardziej ciekawostka i w Polsce problem jest już bardzo rzadko spotykany. Izolacje kabli światłowodowych są barwione, żeby były lepiej widoczne, a jako barwnika wykorzystywano ekstrakt z buraka, który bardzo skutecznie przyciągał gryzonie, a te razem z izolacją przegryzały przewody. W 2020 roku aż 20% awarii sieci światłowodowej Orange było spowodowanych właśnie przez gryzonie. Dlatego też kable są obecnie wzmacniane stalową taśmą antygryzoniową.

A co z szybkością? Na dobrą sprawę ta stale rośnie i może się wydawać, że przecież dopiero niedawno zachwycaliśmy się prędkościami rzędu 300 lub 600 Mb/s, a tymczasem światłowód jakości Orange rozpędził się do 8 Gb/s i to na pewno nie jest ostatnie słowo. Dzięki takiej prędkości nie mamy żadnych ograniczeń w praktycznie każdym aspekcie życia. Przesyłanie plików, praca, nauka, rozrywka w tym oglądanie filmów czy granie w gry – dostęp do wszystkich treści mamy praktycznie od ręki, bez żadnych opóźnień. Podobnie jest w biznesie i dzisiaj trudno jest wyobrazić sobie firmę, która funkcjonuje bez szybkiego Internetu.

Sieć 5G jest dopiero na początku drogi, a już zachwyca prędkością

Sieć 5G, dzięki staraniom operatorów, działa w Polsce od 2021 roku, ale na dobre mogła się rozpędzić pod koniec 2023 roku, kiedy operatorzy mogli w końcu korzystać z jej docelowych częstotliwości. Orange uruchomił 5G w nowym paśmie jako pierwszy na początku 2024 roku i dokładnie 19 stycznia mój smartfon pokazał takie wyniki:

Sieć 5G to najnowsza generacja sieci komórkowych, która podobnie jak światłowód, nie osiągnęła jeszcze pełni swoich możliwości. Nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie obecnie trwa budowanie jej zasięgu i do prędkości przekraczających 1 Gb/s powinniśmy się przyzwyczaić, bo powinny zostać z nami na dłużej, a z czasem będziemy mogli z nich korzystać na coraz większym obszarze.

Aktualnie w zasięgu sieci 5G Orange znajduje się już ponad 27 mln osób z 853 miast i 41 915 miejscowości, których obsługuje ponad 2200 stacji bazowych. Już teraz sieć jest szybka i działa bardzo dobrze, a pamiętajmy, że to tylko ok 1/5 nadajników operatora, więc z czasem sytuacja będzie jeszcze lepsza. Choć może trudno to sobie wyobrazić.

Co warto dodać, do działania szybkiej sieci 5G jest potrzebny światłowód. Na dobrą sprawę nie ma 5G bez światłowodu, bo to właśnie on doprowadza sygnał do nadajników. Rozwój sieci komórkowej jest uzależniony od rozwoju sieci stacjonarnej.

5G i światłowód jakości Orange – dlaczego warto postawić na Pomarańczowych?

Mieć szybki Internet światłowodowy doprowadzony do domu czy mieszkania to jedno, ale trzeba go jeszcze odpowiednio wykorzystać. Jeśli połączymy do niego zbyt słaby router, o zbyt niskiej prędkości przesyłania danych, nie będziemy w stanie cieszyć się możliwościami Internetu. Orange wyróżnia się pod tym względem, bo od wielu lat wraz z Internetem światłowodowym daje klientom dostęp do nowoczesnych i szybkich routerów. Obecnie jest to FunBox 10 obsługujący szybkość pobierania do 8,2 Gb/s, z szybkim Wi-Fi 6e, a do tego jest wyposażony w tryb eko dostosowujący prace modemu do naszych wymagań, a przy okazji jego obudowa jest wykonana z materiałów pochodzących z recyklingu.

Wybór ofert z Internetem światłowodowym Orange jest ogromny. Od podstawowego z prędkością 300 Mb/s od 65,01 zł miesięcznie (od 7 miesiąca, wcześniej 0 zł) aż po nowość – błyskawiczny, nieprawdopodobny wręcz na dzisiejsze czasy internet do 8 Gb/s za 160 zł/miesięcznie – w nowej, świątecznej promocji z 12 pierwszymi miesiącami za 0 zł! Taką prędkość operator udostępnił od wiosny tego roku – najpierw w Warszawie i Krakowie, by teraz docierać do 12 większych miast w Polsce. Zasięg ten ma stale poszerzać się o kolejne lokalizacje. Ci, którzy już mogą testować tak szybki światłowód są zachwyceni czasem, w jakim pobierają się gry, filmy, pliki.

A to tylko początek, bo mamy też oferty łączone Orange Love z telefonem komórkowym i/lub telewizją od 95 zł miesięcznie, są oferty Internetu z telewizją od 105 zł miesięcznie, z Netflixem w prezencie… Naprawdę jest w czym wybierać.

Jeśli chodzi o 5G to od niedawna Orange udostępnia bezpłatnie i bezterminowo – wszystkim swoim klientom abonamentowym i na kartę – usługę 5G, czyli szybkie i niezawodne łącze oraz lepsza jakość rozmów.

Podobnie jak w przypadku światłowodu, gdzie do wykorzystania pełni możliwości sieci potrzebujemy odpowiedniego routera, tak w przypadku sieci 5G potrzebujemy smartfonu obsługującego sieć 5G. Takie oczywiście znajdziemy w ofercie Orange i w zasadzie są tu smartfony dosłownie dla każdego. W tym najnowsze modele iPhone’ów 16, składane modele Samsunga (Galaxy Z Fold6 i Galaxy Z Flip6)) i Honora (Magic V3), klasyczne Samsungi z serii Galaxy S24, Xiaomi serii 14, po modele specjalistyczne, jak wzmacniany Samsung Galaxy Xcover7 5G. W parze z urządzeniami nie mogło zabraknąć odpowiednich abonamentów dla nowych i obecnych klientów z dużymi pakietami danych sięgającymi nawet 300 GB miesięcznie.