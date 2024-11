Tajna broń lotnictwa USA na systemy przeciwlotnicze. Pocisk SiAW to klucz do zwycięstwa

Nowa broń przeciw systemom A2/AD już w rękach Sił Powietrznych USA

Rozwój systemów przeciwlotniczych sprawił, że ich zniszczenie jest ogromnym wyzwaniem. Zwykle są daleko za linią frontu i chroni się je za wszelką cenę, co jasno potwierdza fakt, że najczęściej jedne systemy przeciwlotnicze chronią drugie, a nawet trzecie (i vice versa) przeciwko różnym zagrożeniom. Trudno się temu dziwić, bo zniszczenie przeciwlotniczego kompleksu od razu otwiera wrogiemu lotnictwu furtkę do ataku. W praktyce jednak to nie tak, że systemy przeciwlotnicze są niewrażliwe na ataki z powietrza. Ich skuteczne zaangażowanie jest wyzwaniem, ale ciągle jest możliwe, o czym przypomina nam m.in. służący od lat 80. AGM-88, czyli pocisk przeciwradiolokacyjny.

AGM-88 HARM zalicza się do typu pocisków, które są wyposażone w głowicę z systemem naprowadzania na źródło sygnałów radarowych. W praktyce oznacza to, że po wystrzeleniu taki pocisk zaczyna wyszukiwać swoją anteną odbiorczą źródła promieniowania radarowego i następnie kieruje się prosto na niego. Genialne, czyż nie? Systemy obrony przeciwlotniczej są zwykle zupełnie “ślepe” bez radarów, z których muszą ciągle korzystać, więc emitują przy tym nieustannie sygnał, który służy pociskom przeciwradiolokacyjnym za jeden wielki drogowskaz. Rodzi to jednak spore problemy, bo w praktyce wystarczy, żeby wróg dezaktywował w dobrym momencie swój system przeciwlotniczy i zaczął uciekać na inne stanowisko. Wtedy 68-kilogramowa głowica pocisku AGM-88 HARM, który rozpędza się do 2280 km/h na dystansie do 48 km najpewniej w cel nie trafi, ale nowe warianty tych niszczycieli radarów rozwiązały w pewnym stopniu ten problem. Dlaczego o tym wspominam? Ano dlatego, że amerykańskie lotnictwo jest już blisko rewolucji w sektorze swoich broni do przełamywania systemów antydostępowych (A2/AD), dzięki pociskowi SiAW.

Rakieta SiAW nowej generacji /Fot. Northrop Grumman

Firma Northrop Grumman dostarczyła pierwszy testowy pocisk Stand-in Attack Weapon (SiAW) Siłom Powietrznym Stanów Zjednoczonych, co samo w sobie stanowi kluczowy krok w kierunku modernizacji zdolności uderzeniowych amerykańskiego lotnictwa, a to szczególnie w kontekście przeciwdziałania wyzwaniom związanym z systemami Anti-Access/Area Denial (A2/AD). Pocisk SiAW został zaprojektowany do atakowania przeróżnych, a w tym ruchomych celów, wśród których znalazły się wyrzutnie taktycznych pocisków balistycznych, wyrzutnie pocisków manewrujących i przeciwokrętowych, platformy zakłócające sygnały GPS oraz systemy anty-satelitarne.

W przeciwieństwie do pocisków dalekiego zasięgu SiAW odznacza się relatywnie krótkim zasięgiem, który wymusza na samolotach przenikanie w przestrzeń powietrzną przeciwnika, ale jego możliwości są płynne, bo to nie tyle pocisk, a kompleksowa platforma zaprojektowana z myślą o modułowości i przyszłej adaptacyjności. Northrop Grumman zapewnia, że SiAW pozostanie aktualny i opłacalny w całym cyklu życia, a to dzięki wykorzystaniu cyfrowego modelowania inżynieryjnego, zwinnego rozwoju oprogramowania oraz podejścia Weapon Open Systems Architecture (WOSA). Taki proces projektowania sprawił zresztą, że firma mogła znacznie skrócić prototypowanie i wdrożenie, bo aktualnie termin ten wspomina o 2026 roku.

Dostarczenie pierwszego testowego pocisku SiAW to nie tylko osiągnięcie dla Northrop Grumman, ale także przełomowy moment dla Sił Powietrznych USA. Dzięki połączeniu najnowocześniejszych technologii, modułowej konstrukcji i elastycznego podejścia do rozwoju, SiAW ma szansę zrewolucjonizować zdolności uderzeniowe powietrze-ziemia w miejscach, gdzie atak jest szczególnie trudny do przeprowadzenia.