Tencent prezentuje 11-calową konsolę do gier z technologią 3D bez okularów!

Chiński gigant branży gier Tencent zapowiedział Sunday Dragon 3D One, przenośną konsolę do gier z mnóstwem interesujących funkcji. Nie tylko ma wyświetlacz o przekątnej 11 cali, ale także oferuje możliwości korzystania z 3D bez okularów.

Konsola od Tencent może być rewolucją na rynku

Jeśli Sunday Dragon 3D One od Tencent trafi na rynek, będzie to pierwszy na świecie przenośny sprzęt do gier 3D bez konieczności używania okularów. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu kamer śledzących ruchy gałek ocznych – ta sama technologia jest wykorzystywana w monitorach, telewizorach i laptopach, aczkolwiek jej efekty bywają różne. Co istotne – niektóre gry na PC są zoptymalizowane, aby wykorzystać tę technologię 3D, w tym Path of Exile, Blade & Soul i Arena Breakout: Infinite. Nie wiemy, czy wrażenia użytkowników z 3D będą równie imponujące w grach, które nie zostały zoptymalizowane.

Poza możliwościami 3D, ekran urządzenia przenośnego ma specyfikacją odmienną od tego, co można znaleźć w tego typu urządzeniach mobilnych. Przekątna 11 cali to jak iPad Pro – Steam Deck OLED ma ekran 7,4″, zaś Lenovo Legion Go 8,8″. Wyświetlacz konsoli Tencent to rozdzielczość 2560 x 1440 i częstotliwość odświeżania 120 Hz.

Wewnątrz urządzenia Tencent znajdziemy procesor Intel Core Ultra 7 258V. Układ Lunar Lake ma 4 rdzenie Lion Cove i 4 rdzenie Skymont, może osiągać częstotliwość taktowania do 4,8 GHz i jest wyposażony w Intel Arc Graphics 140V z 8 rdzeniami Xe2. Urządzenie ma 32 GB pamięci LPDDR5X-8533, 1 TB pamięci masowej i baterię z ładowaniem 100 W. Uchwyty boczne można zdemontować, podobnie jak w przypadku Nintendo Switch, dzięki czemu można go używać jak tabletu. Użytkownicy mogą również dołączyć klawiaturę.

Nie wiadomo, ile może kosztować 3D One. Niestety, w komunikacie prasowym stwierdzono, że jest to produkt eksperymentalny, niezależnie opracowany przez Tencent Games i technicznie wspierany przez Intel, co oznacza, że ​​może nigdy nie wyjść poza etap prototypu. A byłoby szkoda, gdyż zapowiada się nieźle.