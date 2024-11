Tesla zwiększa zasięg Modelu 3 felgami, ale to wcale nie najważniejsza wiadomość

Jeszcze większy zasięg samochodów Tesli. Model 3 i Model Y doczekają się nowych akumulatorów

Tesla Model 3 i Model Y, a więc dwa najpopularniejsze elektryczne auta tej marki, czekają na istotne ulepszenie akumulatorów na rynku europejskim, co będzie zresztą pierwszą zmianą w ich systemach napędowych od dobrych trzech lat. Według dotychczasowych nieoficjalnych doniesień te ulepszenia przyniosą przede wszystkim wyższą gęstość energii akumulatorowych ogniw, a jednocześnie niewielki wzrost zasięgu jazdy. Co ciekawe, to nie pieśń przyszłości, a kwestia maksymalnie kilkunastu dni, bo nowy system akumulatorów może być dostępny już w połowie listopada. Najpierw trafi do Modelu 3 z napędem na tylne koła (RWD), a następnie do Modelu Y.

Źródło: Tesla

Nowy akumulator prawdopodobnie zwiększy pojemność netto Modelu 3 z 60 kWh do 62,5 kWh, ale zachowa jednak tę samą liczbę ogniw. Co najistotniejsze, Tesla może zmienić chemię akumulatora na litowo-manganowo-żelazowo-fosforanową (LMFP), a to akurat może przynieść dodatkowe korzyści w zakresie gęstości energii i żywotności w porównaniu z tradycyjnym litowo-żelazowo-fosforanowym (LFP). Efekt? Wzrost z 513 km na jednym ładowaniu (WLTP) do 520 kilometrów w przypadku konkretnej konfiguracji. Na podobnego rodzaju wzrost możemy też liczyć w przypadku Modelu Y, który to ma podobną architekturę napędu do Modelu 3 właśnie. Jednak Tesla może opóźnić premierę ulepszonego Modelu Y do czasu oczekiwanego liftingu, o kryptonimie „Juniper”, którego planuje na 2025 rok.

Musimy jednocześnie pamiętać, że choć akumulator odgrywa kluczową rolę w kwestii zasięgu, to wpływają na niego również inne czynniki. Przypomniał nam o tym niedawny lifting Modelu 3, który obejmował poprawioną aerodynamikę i nowe opony, który zwiększył wydajność pojazdu i przypomniały o tym nowe 19-calowe felgi Nova, które zostały zaprojektowane specjalnie z myślą o aerodynamice, a kosztują nieco powyżej 4000 zł. Chociaż to Model 3 z 18-calowymi felgami może pochwalić się nadal największym zasięgiem (~556 km), tak nowe felgi 19-calowe podbiły zasięg z 490 km do 508 km w porównaniu do dotychczasowego zestawu 19-calówek.

Innymi słowy, Tesla może ciągle poprawiać wydajność swoich samochodów, zapewniając jeszcze okazalszy zasięg na jednym ładowaniu bez zwiększania pojemności akumulatorów. Na szczegóły tychże nowych magazynów energii w Modelu 3 i Modelu Y będziemy musieli jeszcze poczekać, ale pewne jest, że dla europejskich klientów Tesli to ulepszenie będzie stanowić ważny krok naprzód w kwestii zasięgu i wydajności swojego nowego elektrycznego samochodu.