Zagadkowy tunel międzygwiezdny w naszej okolicy. Naukowcy szukają, dokąd prowadzi

Naukowcy zwrócili uwagę na obecność zaskakująco asymetrycznej budowy oraz anomalii temperaturowych. Ostatecznie doszli do wniosku, że mają do czynienia z dowodami na obecność tajemniczego tunelu skierowanego w stronę gwiazdozbioru Centaura. To z kolei zasugerowało autorom nowych badań, jakoby poprzednie ustalenia na temat genezy Bąbla Lokalnego miały pokrycie w rzeczywistości.

Wygląda bowiem na to, że to właśnie eksplozje supernowych doprowadziły do rozszerzenia i ogrzania tej struktury. Sam tunel wydaje się natomiast w jakiś sposób powiązany z innym okolicznym bąblem cechującym się obniżoną gęstością. Wystarczy wspomnieć, że nasz Lokalny Bąbel wykazuje w tym aspekcie gęstość około 10-krotnie niższą od przeciętnej dla ośrodka międzygwiazdowego w Drodze Mlecznej.

Mówimy o dość rozległym obszarze, którego średnica może wynosić ponad 1000 lat świetlnych. Pochodzące z niego promieniowanie rentgenowskie zostało wykryte już przed laty, lecz w ramach ostatnich wysiłków związanych z teleskopem eROSITA pojawiły się nowe informacje. Jego instrumenty pozwalają na prowadzenie obserwacji właśnie w paśmie rentgenowskim, dzięki czemu zespół, na czele którego stanął Michael Yeung miał możliwość obserwacji wspomnianej struktury z niespodziewaną do tej pory szczegółowością.

Zaobserwowany przez naukowców związanych z misją eROSITA tunel międzygwiezdny może okazać się częścią rozległej sieci tego typu struktur łączących całą naszą galaktykę

I zdecydowanie warto było podjąć tę inicjatywę, o czym jej uczestnicy piszą na łamach Astronomy & Astrophysics. Członkowie zespołu badawczego dokonali podziału obserwacji nieba na około 2000 sekcji. Następnie analizowali emisje rentgenowskie w każdej z nich, dzięki czemu stworzyli rozległą mapę Bąbla Lokalnego. Tym sposobem ustalili, że owa bańka rozszerza się prostopadle do płaszczyzny galaktycznej w większym stopniu niż w kierunku równoległym. To dość zaskakująca informacja.

Ale geneza oraz ewolucja tej struktury to jedno. Nawet bardziej ekscytujące wydają się informacje na temat istnienia międzygwiezdnego tunelu w kierunku gwiazdozbioru Centaura. Najważniejszym celem wyznaczonym przez naukowców będzie teraz określenie, z czym łączy się ten tunel. W okolicach, do których dociera znajduje się między innymi mgławica, kolejny bąbel czy obłoki molekularne, dlatego możliwych opcji jest co najmniej kilka. Kto wie, być może cała nasza galaktyka jest połączona tego typu tunelami?